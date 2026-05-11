El BOE lo ha confirmado: todas las comunidades de España en las que es festivo el 15 de mayo por San Isidro

Con el Puente de Mayo ya terminado, muchos pensaban que el calendario no iba a dar más alegrías hasta bien entrado el verano. Pero lo cierto es que todavía queda otra fecha marcada en rojo para bastantes trabajadores y no es otra que la del 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. Y este año además cae en viernes, así que en muchos municipios españoles se va a traducir directamente en un puente de tres días. En Madrid capital sabemos que el BOE recoge el 15 de mayo de 2026 como festivo por la celebración de San Isidro, patrón y una de las fiestas más conocidas de la ciudad. Durante esos días suelen organizarse conciertos, verbenas, actividades populares y eventos repartidos por distintos barrios, algo que cada año llena las calles de gente.

Pero la celebración no se queda únicamente en Madrid. Mucha gente no lo sabe, aunque San Isidro también está muy ligado al mundo agrícola y por eso hay bastantes municipios españoles que mantienen esta fecha dentro de sus festivos locales. Sobre todo ocurre en pueblos y zonas rurales donde la tradición sigue muy presente y donde el santo continúa teniendo bastante importancia dentro del calendario festivo. Además, este 2026 el día 15 cae en viernes, así que en todos esos municipios se formará automáticamente un puente de tres días. Algo que muchos aprovecharán para hacer una escapada rápida, viajar cerca o simplemente descansar un poco antes de que lleguen las vacaciones de verano.

Eso sí, conviene recordar que no se trata de un festivo nacional. Cada ayuntamiento decide qué días incluye dentro de su calendario local, de modo que habrá ciudades donde el 15 de mayo sea completamente laborable y otras donde colegios, oficinas y parte del comercio sí permanezcan cerrados.

Madrid vuelve a celebrar su gran fiesta de San Isidro

Cunado se habla de San Isidro siempre se menciona Madrid. El santo es el patrón de la capital y una de las figuras más populares de las fiestas madrileñas, que cada año llenan la ciudad de conciertos, actividades al aire libre, ferias, verbenas y planes repartidos por distintos barrios. Por eso, el 15 de mayo de 2026 será festivo en Madrid capital. Como suele ocurrir todos los años, durante esos días habrá programación especial, música en directo y miles de personas saliendo a la calle para disfrutar del ambiente típico de estas fechas.

Pero no solo descansarán en la capital. También han incluido esta jornada como festivo muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Algunos de los más conocidos son:

Alcobendas

Coslada

Getafe

Leganés

Móstoles

Pinto

Valdemoro

Navalcarnero

Boadilla del Monte

Brunete

San Fernando de Henares

Miraflores de la Sierra

Galapagar

El Álamo

Belmonte de Tajo

En varias de estas localidades las fiestas también suelen ir acompañadas de actividades populares, conciertos o celebraciones tradicionales muy ligadas al mundo rural y agrícola.

Las otras comunidades donde también será festivo por San Isidro

Fuera de Madrid, el 15 de mayo seguirá siendo una fecha importante en muchos pueblos españoles. Sobre todo en municipios pequeños y zonas agrícolas donde San Isidro continúa teniendo bastante peso dentro de las tradiciones locales. En muchos sitios incluso mantienen romerías, comidas populares o pequeñas fiestas patronales alrededor de ese día.

En Andalucía, por ejemplo, varios ayuntamientos volverán a incluir la fecha como festivo local. Ocurrirá en municipios como Cartaya y Rosal de la Frontera, en Huelva; Estepona, en Málaga; La Malahá, en Granada; Montellano, en Sevilla; Puente Génave, en Jaén; o Villafranca de Córdoba. También se suman Los Barrios y Tahivilla, en la provincia de Cádiz.

Algo parecido pasa en algunos municipios del País Vasco. Aunque mucha gente no lo relaciona con esta comunidad, localidades vizcaínas como Abadiño, Derio, Getxo, Larrabetzu, Mendata o Zeanuri mantienen desde hace años esta festividad dentro de su calendario.

En Aragón también aparece en varios municipios. Es el caso de Alfajarín, en Zaragoza, y Almudévar, en Huesca. Y en Castilla-La Mancha el día festivo se da en lugares como Talavera de la Reina, Labros o Villar de Cañas.

A esa lista todavía se añaden otras zonas de España como Fuente de Cantos, en Badajoz; Medina de Pomar, en Burgos; La Orotava, en Tenerife; S’Horta, en Mallorca; o Cabezo de la Plata, en Murcia.

El calendario deja otro puente antes del verano

Este año además la fecha llega bastante bien colocada en el calendario. Al caer en viernes, las comunidades, o municipios, que celebran San Isidro podrán enlazar directamente tres días de descanso, algo que suele notarse bastante en los viajes y escapadas de primavera.

De hecho, muchos alojamientos rurales y destinos cercanos a Madrid suelen registrar más movimiento durante ese fin de semana, sobre todo porque hay mucha gente que aprovecha estos puentes cortos para desconectar sin organizar vacaciones largas. En cualquier caso, lo recomendable es revisar el calendario laboral de cada municipio, especialmente en pueblos pequeños, porque al tratarse de un festivo local puede cambiar de una localidad a otra aunque estén muy cerca entre sí.