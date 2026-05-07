Horario y dónde ver la corrida de toros de Alejandro Talavante en Las Ventas por la Feria de San Isidro de Madrid 2026

Mañana viernes 8 de mayo comenzará la Feria de San Isidro en Plaza de Toros de Las Ventas y como es de esperar los aficionados están muy pendientes de todas las corridas de toros que se van a celebrar a lo largo de este mes de mayo y también, parte del mes de junio. Y entre todas las que se celebran, es normal que una de las corridas que más interés ha generado es la primera que se celebra con la presencia además de Alejandro Talavante en Las Ventas. El extremeño compartirá cartel con Juan Ortega y Tristán Barroso, que confirmará alternativa en Madrid en una de las tardes más señaladas de la primera semana de feria, de modo que serán muchos los que no se la van a querer perder.

La corrida de toros de Alejandro Talavante en el inicio de la Feria de San Isidro 2026 comenzará a las 19:00 horas, el horario habitual de las corridas de feria, y podrá seguirse tanto desde Las Ventas como por televisión. Durante toda la jornada se espera mucho movimiento en los alrededores de la plaza, especialmente porque el inicio de feria suele reunir a miles de aficionados llegados desde distintos puntos de España, pero no todo el mundo puede verla en directo y desde la plaza, por lo que seguirla por televisión es la mejor opción de todas si además tenemos en cuenta que se va a poder ver en abierto sin tener que pagar en ninguna plataforma.

Para esta primera cita se lidiarán además toros de Núñez del Cuvillo, una ganadería muy presente en los grandes carteles de los últimos años. Además, la presencia de Talavante vuelve a situar el foco sobre uno de los toreros más esperados del ciclo madrileño, ya que también estará anunciado en otras dos tardes importantes de esta Feria de San Isidro 2026.

Dónde ver la corrida de Alejandro Talavante en Las Ventas en televisión y online

Talavante es uno de los toreros que más quieren ver los aficionados, de modo que celebran que sea quien estrene la primera de las jornadas de la Feria de San Isidro 2026 junto a Juan Ortega y Tristán Barroso y como adelantamos, los toros serán los de la ganadería de Núñez del Cuvillo. Si no tienes opción de ir a Las Ventas, debes saber que una de las grandes novedades de esta Feria de San Isidro 2026 es el regreso de las retransmisiones en abierto. Este año será Telemadrid la encargada de emitir íntegramente la feria desde Las Ventas, algo que muchos aficionados llevaban tiempo reclamando. La corrida podrá seguirse gratis a través de la TDT en la Comunidad de Madrid y también mediante la emisión online de la cadena autonómica para quienes se encuentren fuera.

La previa de la corrida de Alejandro Talavante en Las Ventas comenzará alrededor de las 18:30 horas con conexiones desde la plaza, comentarios y análisis del ambiente previo a la corrida. También está previsto que otras cadenas autonómicas como Castilla-La Mancha Media o Aragón TV ofrezcan algunos festejos concretos durante las próximas semanas, aunque la cobertura completa dependerá de Telemadrid.

Por el contrario, OneToro TV no tendrá este año los derechos de retransmisión de San Isidro, una de las noticias que más comentarios ha generado entre los seguidores del mundo del toro durante las últimas semanas.

Alejandro Talavante es la Feria de San Isidro 2026

Más allá de esta primera corrida, Alejandro Talavante será uno de los nombres más presentes en la feria de Las Ventas. El torero de Badajoz llega a Madrid convertido en una de las grandes figuras del toreo actual y también en uno de los diestros con mayor conexión con Las Ventas. A lo largo de su trayectoria ha conseguido abrir cinco veces la Puerta Grande madrileña, algo al alcance de muy pocos toreros, y mantiene desde hace años una relación especial con la afición venteña.

Muchos aficionados destacan de Talavante precisamente su capacidad para improvisar en la plaza y un estilo muy reconocible, basado en la quietud y en el temple con la mano izquierda. De hecho, buena parte de su fama llegó precisamente por algunas faenas muy recordadas en Madrid y otras plazas importantes de España. Además, su retirada temporal en 2018 y su regreso años después hicieron que aumentara todavía más el interés alrededor de cada una de sus apariciones. Pero el extremeño no toreará sólo este viernes en San Isidro. También volverá a Las Ventas el próximo 29 de mayo en una corrida con toros de Garcigrande junto a Morenito de Aranda y Pablo Aguado. Su tercera gran cita llegará el 14 de junio con la tradicional corrida de Beneficencia, donde compartirá cartel con Sebastián Castella y Roca Rey en una de las tardes más importantes de toda la temporada taurina madrileña.

Precisamente esas dos corridas aparecen ya entre las más esperadas de toda la feria y se espera una gran entrada en Las Ventas, especialmente en la Beneficencia, que cada año reúne a algunos de los nombres más importantes del escalafón taurino actual.