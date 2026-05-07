Así es Alejandro Talavante: su edad, cuánto gana, sus hijos, quién es su pareja, de dónde es y trayectoria del torero

Alejandro Talavante (Alejandro Talavante Rodríguez) es un matador de toros español considerado una de las figuras más importantes de su generación por su estilo creativo y su capacidad artística en la plaza.

Es uno de los toreros más reconocidos y singulares de la tauromaquia contemporánea en España. Nació en Badajoz en 1987. Alejandro Talavante ha destacado desde joven por un estilo creativo, impredecible y profundamente artístico que lo ha diferenciado dentro del escalafón taurino. Su trayectoria ha estado marcada por grandes triunfos en plazas de primera categoría, así como por etapas de retiro voluntario que han aumentado el interés y la expectación en torno a su figura.

Alejandro Talavante mostró una vocación precoz marcada por la influencia familiar y por referentes del toreo como José Tomás. Su formación en la Escuela Taurina de Badajoz y sus primeros pasos en festejos sin caballos evidenciaron pronto un talento singular, que se consolidó pese a una grave cogida en 2004 que frenó momentáneamente su progresión.

Qué edad, peso y cuánto mide Alejandro Talavante

Alejandro Talavante tiene 38 años. Su fecha de nacimiento es el 24 de noviembre de 1987.

Edad (2026): 38 años.

Estatura y peso: No hay cifras oficiales públicas exactas y actualizadas de forma fiable (varía según temporada y preparación física, como en muchos toreros).

De dónde es y dónde vive

Nació en Badajoz (Extremadura). Desde niño, ha estado muy vinculado al mundo rural y taurino.

Residencia: suele mantener su residencia privada en España, alternando entre fincas y entornos tranquilos; no es público un domicilio fijo.

Pareja y familia (hijos)

Pareja: Alejandro Talavante y Débora Vittorio mantienen una relación consolidada y pública, confirmada a principios de 2026. Se les ha visto juntos en eventos destacados, como los XXII Premios Taurinos Las Majas de Goya.

mantienen una relación consolidada y pública, confirmada a principios de 2026. Se les ha visto juntos en eventos destacados, como los XXII Premios Taurinos Las Majas de Goya. Hijos: Alejandro Talavante tiene dos hijos, Alejandro y Álvaro, fruto de su anterior matrimonio con la modelo mexicana Jessica Ramírez.

Cuánto gana y patrimonio

No hay cifras oficiales, ya que los toreros no tienen salario fijo.

Sus ingresos dependen de:

Número de corridas.

Caché por tarde.

Contratos y temporada

En su caso, siendo figura del toreo:

Puede cobrar decenas de miles de euros por corrida en temporadas de máxima actividad.

Su patrimonio exacto no es público, pero se estima alto dentro del sector taurino de élite.

Trayectoria del torero

Se formó en la Escuela Taurina de Badajoz desde niño.

Debutó como novillero y destacó rápidamente.

Tomó la alternativa el 9 de junio de 2006 en Cehegín (Murcia). Fue apadrinado por Morante de la Puebla .

Ha destacado por sus triunfos en plazas importantes como Madrid, Sevilla y México.

Ha alternado temporadas de gran éxito con etapas de pausas voluntarias.

Es conocido por un toreo artístico, personal y poco ortodoxo.

Tatuaje de Talavante