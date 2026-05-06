Toros San Isidro 2026: fechas, precio de las entradas, quién torea y cómo abonarse

El mes de mayo ya está en marcha por lo que en Madrid ya se respira cierto ambiente previo a la Feria de San Isidro y en especial a las corridas de toros en las Ventas, que un año más vuelven a a tomar el protagonismo durante varias semanas, así que los aficionados están pendientes a los carteles, las fechas y, sobre todo, a quién va a torear cada tarde.

Con corridas que arrancan este próximo viernes 8 de mayo y se alargan hasta el 14 de junio, ha llegado el momento de saber al detalle cuáles son todas las fechas de los toros para la Feria de San Isidro 2026 pero también, saber quién torea, cómo podemos conseguir entradas y también, si es posible hacerse todavía con un abono. De este modo y si quieres ver alguna corrida en directo o sencillamente saber cuándo se celebran las tardes más importantes, atento porque te ofrecemos ahora todos los detalles.

Fechas de las corridas de toros de San Isidro

La Feria de San Isidro 2026 vuelve a tener una estructura larga que la hace diferente a cualquier otro ciclo taurino. No son unos pocos días concentrados, sino más de un mes de corridas casi seguidas. El primer tramo va del 8 al 31 de mayo, con festejos prácticamente a diario. Es la parte más intensa, donde se concentran muchos de los carteles más esperados y donde empieza a definirse el ritmo de la feria. Después llega un segundo bloque, más corto, entre el 2 y el 7 de junio, que mantiene la actividad ya en la recta final.

Y como cierre, el 14 de junio, con la tradicional Corrida de Beneficencia, una de las citas más señaladas de todo el calendario taurino en Madrid. Y otra de las corridas destacables es la del 28 de mayo, que es cuando se celebra la Corrida de la Prensa.

Entradas San Isidro: precio y cómo comprar

El precio de las entradas varía bastante y no hay una cifra única. Depende sobre todo de la zona de la plaza, de si eliges sol o sombra y también del cartel del día. Para hacerse una idea bastante realista, las entradas más económicas suelen estar entre los 20 y los 30 euros, normalmente en andanadas o zonas altas de sol. A partir de ahí, lo normal es que los precios suban poco a poco. En tendidos de sol, puedes encontrar entradas entre 40 y 70 euros, dependiendo de la fila. Si te mueves a zonas de sol y sombra, el rango suele situarse entre los 60 y los 100 euros.

El salto importante llega en la sombra. Aquí los precios suben bastante más, sobre todo en las primeras filas. No es raro ver entradas por encima de los 120 euros, y si hablamos de barrera o contrabarrera, se puede llegar a los 300 o incluso 400 euros en algunas corridas concretas.

En cuanto a la compra, lo más habitual es hacerlo online a través de la web oficial de Las Ventas, que es donde salen primero las entradas y donde no hay intermediarios. Es la forma más rápida y, normalmente, la más fiable. También hay distribuidores autorizados que venden entradas para la feria. Funcionan bien, pero suelen añadir gastos de gestión que pueden rondar el 10% o algo más.

La compra en taquilla sigue existiendo y hay quien la prefiere, aunque implica colas y menos margen de elección. Las taquillas suelen abrir en horario de mañana y tarde, y en días de mucha demanda puede haber bastante movimiento. Eso sí, un detalle importante es que no todas las entradas salen a la vez. Algunas se ponen a la venta en fechas concretas y, en muchos casos, se agotan rápido, sobre todo si el cartel tiene tirón. Si tienes claro el día, lo mejor es no dejarlo para el último momento.

Quién torea en la Feria de San Isidro

La edición de 2026 reúne a muchas de las principales figuras del toreo, junto a nombres que vienen creciendo y novilleros que buscan hacerse un sitio en Las Ventas. Este es el cartel completo, organizado por fechas:

8 de mayo: Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso

9 de mayo: Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo

10 de mayo: David Galván, Román y Gonzalo Caballero

12 de mayo (novillada): Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano

13 de mayo: Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo

14 de mayo: Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda

15 de mayo: Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián

16 de mayo: El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde

17 de mayo: Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián

19 de mayo (novillada): Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte

20 de mayo: José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla

21 de mayo: José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado

22 de mayo: Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo

23 de mayo (rejones): Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza

24 de mayo: Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández

26 de mayo (novillada): Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez

27 de mayo: Isaac Fonseca, Molina y Jarocho

28 de mayo (Corrida de la Prensa): Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi

29 de mayo: Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado

30 de mayo (rejones): Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens

31 de mayo: Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña

Junio

2 de junio: Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar

3 de junio: José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón

4 de junio: Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández

5 de junio: Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado

6 de junio: Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román

7 de junio: Borja Jiménez (en solitario)

14 de junio (Beneficencia): Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández

Cómo abonarse

El abono es la opción más habitual para quienes quieren seguir la feria de forma continua, sin depender de si quedan entradas cada día. Permite asegurar una localidad fija durante todos los festejos incluidos y evita tener que estar pendiente de cada puesta a la venta. Es especialmente útil en corridas con mucha demanda, donde las entradas sueltas vuelan.

El proceso para hacerlo es vía online o también en taquillas, pero si deseas abonarte para esta feria de toros de San Isidro 2026, lamentamos decir que ya llegamos tarde porque los abonos salieron entre febrero y marzo. Y no sólo eso, primero se abre el plazo de renovación para abonados antiguos y después, si hay disponibilidad, se ofrecen nuevos abonos.

El problema es que Las Ventas tiene un número muy alto de abonados, así que las mejores zonas suelen estar ocupadas desde el principio. Si se llega tarde tal y como es el caso es más complicado encontrar una buena ubicación o de hecho, un abono. En cuanto al precio, el abono supone pagar más de golpe, pero si tienes pensado ir a varias corridas, normalmente compensa frente a comprar entradas sueltas, sobre todo en los días más fuertes así que conviene tomar nota para años venideros.