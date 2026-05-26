Cámara Alicante ilumina la fachada de su emblemática sede en el edificio Palas con las ‘belleas del foc’

La Cámara de Comercio de Alicante, la entidad que preside Carlos Baño, ha encendido la nueva iluminación de la fachada de su sede en Alicante, en el edificio Palas. Así denominado porque durante lustros se asentó en ese mismo espacio el más famoso e importante hotel de la ciudad: el Hotel Palas. Cámara Alicante mantendrá encendida la iluminación de la fachada de manera ininterrumpida. Con ella, se quieren celebrar los hitos de todos los municipios de la provincia de Alicante y de todas y cada una de sus comarcas. El acto ha contado con una nutrida y destacada presencia de empresarios, que han vuelto a mostrar así su apoyo al presidente de la entidad cameral y alma del acto, Carlos Baño, y su unidad.

El encendido de la noche del 25 de mayo representa la nueva etapa de la institución cameral, iniciada el pasado enero de este año, cuando Cámara Alicante trasladó su sede de Plaza Chapí, frente al también emblemático Teatro Principal de Alicante, al edificio Palas. Un espacio abierto al talento, a la empresa, a la innovación y a las oportunidades para toda la provincia de Alicante.

El encendido de la nueva iluminación de la fachada de la sede de Cámara Alicante ha corrido a cargo de la Bellea del Foc de 2026, María Pastor, y de la Bellea del Foc Infantil, Leire Arellano. Así como las Cortes de Honor de ambas. Y se ha producido coincidiendo también con el inminente arranque de las fiestas más importantes de la ciudad de Alicante: las Hogueras de San Juan.

María Pastor, en el transcurso de su intervención, ha significado que para ella era «un privilegio poder estar en el encendido de luces de lo que es no solo la Cámara de Comercio, sino de un edificio emblemático y con tanta historia en la ciudad de Alicante».

La sede de la Cámara de Comercio de Alicante está ubicada en la zona más emblemática de toda la ciudad. En concreto, tiene entrada por la calle Cervantes, pero se encuentra situada en la emblemática Plaza del Mar. Entre la Explanada de España, la Playa del Postiguet y la zona lúdico-portuaria. A sus espaldas tiene el Museo de Arte Contemporáneo (MACA) y la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Alicante.

El edificio Palas acoge todos los servicios que Cámara Alicante presta a las empresas y a la sociedad alicantina. El edificio Palas se transformó en 2009 en sede de Cámara Alicante tras una importante obra de restauración y adecuación. Fue esa intervención la que permitió recuperar el edificio histórico para la ciudad y ponerlo al servicio del tejido empresarial de Alicante.

El edificio Palas es también sede del Cámara Business Club. Acoge, además, la sede del denominado Campus Cámara CEU, un proyecto formativo ambicioso que Cámara Alicante desarrolla en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera. Así, se han habilitado un total de ocho aulas formativas, una de ellas homologada para exámenes de Oxford. Se trata de un espacio pensado para impartir formación a todos los niveles: posgrado, talento joven, programa 45+ o formación profesional.

En la planta baja se concentran tres aulas junto a departamentos clave como creación de empresas, comercio exterior, innovación y certificados de origen. En la primera planta se sitúan la secretaría general, la corte de arbitraje y el departamento de formación, junto a otras cinco aulas. La segunda planta alberga departamentos estratégicos como Turismo, Gabinete de Estudios, Igualdad, Campus Cámara CEU, Cámara Business Club, Club Cámara Informática, Administración y Dirección.

El edificio Palas es también la sede del CEU en Alicante, y a partir del próximo curso albergará la formación universitaria del Grado Business Intelligence, un proyecto de nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y empresas.

Además, Cámara Alicante sigue trabajando en nuevos proyectos, alianzas e iniciativas que convertirán el edificio en un punto de encuentro para quienes creen en Alicante y en su capacidad para crecer, innovar y liderar. De la mano de Carlos Baño, Cámara Alicante quiere que el edificio Palas sea la casa de todos: de los empresarios alicantinos, del talento y de las oportunidades.