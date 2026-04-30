El Consell defiende a Cámara Alicante con ‘zasca’ a Compromís: «Nunca realizaremos injerencias»

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha defendido este jueves en las Cortes Valencianas la autonomía del Pleno de Cámara Alicante, que esta misma semana ha validado todas las decisiones adoptadas desde 2023 y ha actualizado la situación de su presidente, Carlos Baño, tras aprobar por unanimidad la propuesta de la Secretaría General emanada de su preceptivo informe. «Lo que hacemos es respetar las decisiones del órgano soberano de las cámaras de comercio», ha expresado Cano. Además, ha subrayado la consellera que, también, «respetamos la labor que hacen los funcionarios de tutela de las cámaras». Marián Cano ha concluido su intervención con un zasca en toda regla a las injerencias de la izquierda en el proceso que está viviendo el órgano cameral, que está en periodo electoral: «Nosotros nunca realizaremos injerencias, respetamos la decisión soberana del órgano de la Cámara»

En este mismo sentido, y acerca de las ayudas que el Gobierno valenciano concede a las cámaras, Marián Cano ha recordado que fue una directora general «de Compromís quien multiplicó por cuatro las ayudas nominativas (directas) a las cámaras de comercio». En concreto, según ha expresado Cano, se trata de Julia Company, actual secretaria general del Pleno y del Consejo de otra cámara de comercio, la de Alcoy. Julia Company fue directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) entre 2015 y 2019.

Marián Cano ha pronunciado estas palabras mientras la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, mostraba gestos de evidente enfado, motivo por el que la consellera ha manifestado a Aitana Mas: «De esto, no la habían avisado, ¿no?».

Marían Cano ha anunciado también que el Gobierno valenciano «apoya y apoyaremos a las cámaras de comercio». Y ha explicado que lo que está haciendo el Consell es «respetar las decisiones del órgano soberano de las cámaras de comercio», en referencia a su Pleno y a su Consejo. Y, «desde luego, también respetaremos la labor que hacen los funcionarios de tutela de las cámaras», en referencia al informe de la Secretaría General de la Cámara de Alicante. Marián Cano ha recordado a Aitana Mas que esos funcionarios de tutela son «los mismos que trabajaban durante el gobierno del Botánico».

Finalmente, la consellera se ha referido de modo indirecto al intento de la izquierda de reescribir la historia de las elecciones en la Confederación Empresarial Valenciana a través de un cambio en la Cámara de Comercio de Alicante: «Nosotros nunca realizaremos injerencias, respetamos la decisión soberana del órgano de la Cámara».