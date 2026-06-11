La juez de la DANA intentó dejar el turno del letrado de Mazón para después del de los investigados

La juez que instruye la causa de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, intentó este miércoles que Ignacio Gally, el letrado del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, interviniese tras los turnos correspondientes a los investigados, y no al finalizar las acusaciones, en el transcurso de la declaración en calidad de testigo de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero. La rápida actuación del abogado José María Bueno, que dirige la defensa de uno de esos dos investigados en la causa, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, lo impidió bajo argumentos de legalidad. Todo ello, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

El intento de la juez de que el letrado de Carlos Mazón interviniera en último lugar y tras los investigados es de una enorme trascendencia, según las fuentes jurídicas consultadas. Y ello, porque según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), los últimos en intervenir son los investigados porque tienen derecho a la última palabra para que no les puedan condenar por el peso de argumentos a los que no han podido contestar. Pero, pese a ello, la magistrada intentó que el abogado de Mazón preguntase el último, como si se tratase de un investigado.

José María Bueno, letrado del ex secretario autonómico de Emergencias, intervino entonces para manifestar que esa decisión de la magistrada era irregular, porque son los letrados de los investigados los que deben cerrar el turno. Y Carlos Mazón no está investigado en la causa.

De inmediato, Ignacio Gally, el abogado de Carlos Mazón, sostuvo que eso era tal como lo había manifestado José María Bueno, por razones de garantía, dado que su cliente no era investigado.

Según las fuentes jurídicas consultadas, en el caso de que el abogado de Carlos Mazón hubiese aceptado e intervenido en último lugar, se hubiera sentado el precedente de que el ex presidente estaba en la causa como investigado y no en la situación «atípica», según la definen las mismas fuentes, en que realmente se encuentra, después de que la Audiencia Provincial de Valencia le permitiera personarse para que tenga acceso a la causa. Pero Mazón no es ni acusado ni investigado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia estimó el pasado 3 de junio el recurso presentado por Carlos Mazón contra el auto dictado por la instructora y autorizó su personación en la causa de la DANA.

Ignacio Gally remitió a continuación dos escritos a la juez, en los que pedía toda la documentación desde el inicio de la causa. Un gesto que evidenciaba ya desde un principio que la personación de Carlos Mazón no es una acción meramente formal, sino que el ex presidente y su letrado quieren conocer la actividad judicial que le concierne e intervenir en el procedimiento en los términos previstos por la ley.

De hecho, Ignacio Gally manifestó este pasado miércoles que no adoptaría ninguna decisión hasta no conocer al completo el contenido del expediente de la causa desde su origen, en noviembre de 2024, cuando Ruiz Tobarra se hizo cargo de las diligencias tras reunirse con un grupo de fiscales, como en su día informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y publicó OKDIARIO.