Victoria de Mazón frente a la juez de la DANA: la Audiencia autoriza su personación

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso presentado por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, contra el auto dictado por la instructora del caso, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, y ha autorizado su personación en la causa de la DANA. Esta decisión abre la puerta, entre otras cuestiones, a una posible declaración de la nulidad del proceso. La decisión de la Audiencia de Valencia supone una victoria judicial para el ex presidente valenciano, a quien la instructora de la causa negó la personación que ahora sí le concede la Audiencia Provincial de Valencia, atendiendo a su recurso de apelación.

La Audiencia sostiene que Mazón «debe tener la oportunidad que reclama en su recurso». Y recuerda que «de otro modo, se vería privado de conocer la actividad judicial de la investigación que le concierne; actividad que pudiera tener -en función del resultado de alguna de las diligencias acordadas- trascendencia inculpatoria futura».

Añade la Audiencia en su auto de respuesta al recurso de apelación de Carlos Mazón que «parece que dicha actividad se practica, entre otras finalidades, para averiguar lo que el señor Mazón, como President de la Generalitat Valenciana, hizo o pudo ordenar durante el día 29 de octubre de 2024». Y agrega que: «No cabe descartar que dichas averiguaciones pudieran permitir atribuir una actividad relevante en los hechos investigados».

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pidió a la Audiencia Provincial de Valencia que le permitiera personarse en la causa de la DANA o que se anulen todas las diligencias realizadas hasta la fecha que puedan afectarle. Esta es la síntesis del recurso de apelación presentado el pasado abril ante la instancia antes citada, después de que la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, denegara a Mazón su personación en el caso.

Motivo por el que Mazón recurrió en apelación a la Audiencia de Valencia al considerar que se encontraba en una situación de indefensión porque la magistrada sigue investigándole, sin que pueda defenderse ni impugnar, y puede utilizar las nuevas diligencias para presentar otra exposición razonada contra él.

Hay que recordar que, tal como ha publicado OKDIARIO, la juez de la DANA aseguró en un auto del pasado mayo que no pediría imputar a Mazón hasta que acabase la instrucción. Pero lo hizo a través de una exposición razonada que fue rechazada por unanimidad por los miembros de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Además, la Audiencia de Valencia ha emitido este miércoles otros dos autos. En uno de ellos, rechaza la apelación presentada por la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, de citar a la juez de la DANA para formar un cuerpo de escritura con el que recabar una pericial caligráfica respecto del manuscrito aportado por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

Desestima, en ese mismo auto, el recurso de apelación presentado por el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, como Pradas investigado en la causa, en el que solicitaba la nulidad de un auto de la instructora al considerar que le causaba indefensión al pronunciarse sobre cuestiones que no habían sido planteadas en el recurso de reforma anterior y que dio pie al de apelación.

En un tercer auto, la Audiencia de Valencia desestima el recurso de apelación de una acusación particular contra la denegación de diversas diligencias de investigación. Y, entre ellas, requerimientos de información al Ministerio de Transportes y a la Dirección General de Tráfico.