La juez de la DANA vuelve a rechazar la petición de Mazón para acceder a documentos de la causa

Nuria Ruiz Tobarra, la juez de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, ha rechazado la petición de Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat Valenciana, para acceder a documentación del juicio para aportarla en su recurso ante la Audiencia Provincial contra la denegación de su solicitud de personarse en la causa.

La juez, que asegura que no se ha producido ninguna indefensión, ha señalado que Mazón no es parte del procedimiento, por lo que la obtención de particulares «no se puede admitir respecto de quien no es parte, y menos aún de forma anticipada». Ruiz Tobarra lo ha expuesto de este modo en el auto por el que desestima el recurso de revisión interpuesto por el ex presidente de la Generalitat.

El fiscal había pedido a la instructora que estimara ese recurso porque esa designación de particulares «constituye una facultad consustancial al propio derecho a la segunda instancia» y permite al tribunal que debe resolver sobre esta cuestión «tener acceso al contenido del expediente judicial que resulte relevante para ello». Sin embargo, la magistrada señala que estimar ese recurso supondría dar al ex presidente de la Generalitat «un acceso anticipado a la causa» pese a que ostenta la condición de testigo -su declaración se ha aplazado hasta que resuelva la Audiencia su recurso sobre su personación-, y añade que su posición procesal no ha variado desde que se acordó su declaración testifical.

De hecho, resalta que el testigo tuvo la posibilidad de acceder al procedimiento en las tres ocasiones en que se le ofreció la posibilidad de declarar de forma voluntaria. En cualquier caso, la instructora recuerda que los particulares (los documentos de la causa) que interesa incorporar a su recurso el ex presidente valenciano ya se han unido a la tramitación de ese recurso a instancias del Ministerio Fiscal y que las resoluciones dictadas por la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ya están en posesión del tribunal.