La juez de la causa de la DANA enloquece contra la fiscalía por llevarle la contraria con Mazón

Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que instruye la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, ha dictado una providencia en cuyo primer punto solicita de la fiscalía un informe en que manifieste si pide mantener o revocar y excluir de la causa las diligencias que puedan suponer en la práctica la investigación del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Se da la circunstancia de que la fiscalía ya dejó meridianamente clara su postura en torno a esta y otras cuestiones en su informe, por lo que no se entiende esta nueva providencia de la juez.

La providencia de Ruiz Tobarra, sobre una cuestión que había quedado muy clara a las otras partes, se produce cinco días después del varapalo que le supuso a la magistrada el informe de la fiscalía en referencia al recurso presentado por el ex presidente ante la Audiencia de Valencia y frente al rechazo de la juez para su personación en la causa. En concreto, Carlos Mazón pidió a la Audiencia Provincial de Valencia que le permitiera personarse en la causa de la DANA o que se anulasen todas las diligencias realizadas hasta la fecha que puedan afectarle. La Audiencia, que es el único órgano que se tenía que pronunciar, no lo ha hecho aún.

En el informe del fiscal en torno al recurso de apelación presentado por Carlos Mazón, aquel interesaba no solo que se aceptase la personación de Carlos Mazón «como parte» del procedimiento en torno a la DANA, sino también que tuviera la posibilidad «de tener conocimiento de las actuaciones procesales» en relación a su propia persona. Es decir, lo que Carlos Mazón reclamaba: los documentos boqueados por la juez que demuestran que la magistrada le sigue investigando a pesar del auto del Tribunal Superior valenciano.

En la providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Ruiz Tobarra manifiesta que «dada cuenta del informe del Ministerio Fiscal (…) en el que solicita la estimación de personación» de Mazón, «con fundamento en que en la providencia de 16 de febrero de 2026 y el auto de 24 de marzo de 2026, se acuerdan diligencias que por sí solas o por su relación con otras ya materializadas, pudieran suponer en la práctica la investigación de la participación del referido aforado en la gestión de la emergencia, sobre lo que no tendría competencia este Tribunal de Instancia de Catarroja, dese traslado al Ministerio Públio, al objeto de que informe, en el plazo de tres días, si solicita el mantenimiento de dichas diligencias o, por el contrario, su íntegra revocación y la exclusión del resultado de las ya unidas a las actuaciones».

La juez de la DANA ha elevado este escrito en un momento en que cada vez son más las voces que cuestionan su actuación en la causa. Y, también, días después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le denegase el amparo frente al abogado que defiende al ex secretario autonómico de Emergencias, como adelantó OKDIARIO.

Además, se produce después de que dos víctimas de la DANA confirmasen a requerimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la injerencia del marido de la juez, el titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, en la causa. Y, más concretamente, en sus propias comparecencias, como también ha adelantado OKDIARIO. Los hechos han sido confirmados al Consejo, también a requerimiento del citado órgano judicial, por el abogado Rubén Gisbert, quien a su vez dirige las acusaciones de estas dos víctimas en la citada causa.