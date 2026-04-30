Varapalo de la fiscalía a la juez de la DANA: denuncia que sigue investigando a Mazón pese al auto del TSJ

Varapalo de la Fiscalía a la juez que instruye el caso de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra. No solo considera que debe estimarse la petición del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a la hora de solicitar el desbloqueo de los documentos que evidencian que la juez lo sigue investigando a pesar del auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que decidió por unanimidad que no existían motivos para investigarle, sino que además considera también que debe ser admitida su personación en el procedimiento y que la magistrada tiene diligencias abiertas que afectan al ex presidente. Es decir, que lo sigue investigando a pesar de que el Tribunal Superior descartó la responsabilidad de Mazón.

En el informe de la Fiscalía aparecen frases de donde se desprende que la juez sigue investigando al mencionado Carlos Mazón. Es decir, que la investigación contra el ex presidente no está clausurada por la instructora. De facto, no queda descartada la tesis de que hay una investigación material sobre Carlos Mazón aunque no no tenga la condición de investigado en el procedimiento en curso.

La Fiscalía ha solicitado que se estime el recurso presentado por Carlos Mazón en que la magistrada Ruiz Tobarra rechazaba la personación del ex presidente de la Generalitat Valenciana en la causa, cosa que él mismo había solicitado.

El fiscal interesaba no solo que se acepte la personación de Carlos Mazón «como parte» del procedimiento en torno a la DANA, sino también que tenga la posibilidad «de tener conocimiento de las actuaciones procesales» en relación a su propia persona. Es decir, lo que Carlos Mazón reclamaba: los documentos boqueados por la juez que demuestran que la magistrada le sigue investigando a pesar del auto del Tribunal Superior valenciano.

Hay que recordar que la defensa del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que dirige el letrado alicantino Ignacio Gally, elevó recurso de reposición, a través del cual reclama a la instructora de la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, el desbloqueo de los documentos que evidencian que ella lo investiga y su traslado a la Audiencia Provincial de Valencia.