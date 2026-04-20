Mazón reclama a la juez de la DANA el desbloqueo de los documentos que evidencian que lo investiga

La defensa del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que dirige el letrado alicantino Ignacio Gally, ha elevado recurso de reposición (ante el propio juzgado), a través del cual reclama a la instructora de la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, el desbloqueo de los documentos que evidencian que ella lo investiga y su traslado a la Audiencia Provincial de Valencia.

En concreto, se trata de lo que en el ámbito jurídico se denomina designación de particulares. Un trámite procesal penal fundamental en fase de instrucción mediante el que las partes señalan qué documentos deben ser testimoniados o, lo que es lo mismo, copiados y certificados para elevarlos a un tribunal superior, en este caso la Audiencia de Valencia, cuando se interpone un recurso de apelación contra un auto.

De facto, lo que ahora pide Mazón a la juez es que dé marcha atrás, deje sin validez su decisión primigenia de que no ha lugar a la designación de particulares y remita a la Audiencia de Valencia los documentos que sean necesarios para que esta última instancia decida sobre el recurso de apelación presentado por el ex presidente el pasado 10 de abril, contra la decisión de la juez de no admitir su personación en la causa.

Lo que Mazón reclama es que el juzgado tramite unos papeles sin cuya aportación su recurso ante la Audiencia estaría vacío de contenido. Es más, Carlos Mazón destaca que interesa «únicamente lo necesario para la correcta sustanciación del recurso interpuesto, sin abuso de derecho ni finalidad dilatoria alguna, sino en salvaguardia del derecho a la defensa y de la regularidad procesal».

Carlos Mazón dirigió el pasado 30 de marzo un escrito al juzgado de Catarroja, pidiendo a la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, su personación en la causa como «parte procesal». Adoptó esta decisión después de las continuas diligencias que Ruiz Tobarra había ordenado sobre él.

El nuevo escrito ahora presentado es un recurso de reposición (ante el propio juzgado). De ahí que se dirija a la misma juez. Y lo que pide es que la magistrada envíe a la Sala de la Audiencia Provincial los autos emitidos por ella misma en relación a él para que la Sala de la Audiencia, ante la que ha presentado a su vez un recurso de apelación (ante la Audiencia), decida si puede personarse o no.

El recurso de Mazón alega seis cuestiones esenciales. La primera, que la diligencia ordenada por la juez incurre en una contradicción interna manifiesta. Porque si la propia resolución le reconoce legitimación procesal para interponer un recurso de apelación (ante la Audiencia), no puede privar la juez al recurrente de enviar esos documentos «que han de testimoniarse» para que la Sala de Audiencia resuelva. Porque si se le niegan esos documentos que sustancian este último recurso, la admisión del mismo «queda vaciada de contenido material».

Mazón defiende además que el argumento de que «no tiene acceso a las actuaciones» no justifica la denegación. Señala que la denegación de esos documentos infringe el artículo 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que precisamente hace referencia a los particulares que han de testimoniarse, lo que implica para la defensa de Mazón que la designación de particulares es «un elemento estructural de tramitación de la apelación en diligencias previas».

Advierte también, en consecuencia, la defensa de Mazón que la decisión de la juez de que no ha lugar a la designación de particulares «vulnera el derecho de defensa y produce indefensión». Añade que la diligencia recurrida incurre en un «formalismo irrazonable y desproporcionado». Y que, por todo ello, «procede tener por hecha la designación de particulares».

Tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 10 de abril, el recurso presentado por Carlos Mazón da jaque mate a la estrategia de la magistrada de continuar investigándole. Así, en caso de que la Audiencia Provincial de Valencia acepte el recurso de Carlos Mazón, ello supondrá el reconocimiento de que la instructora ha cometido un presunto fraude procesal al citarle como testigo a pesar de que lo seguía investigando en contra del criterio del TSJCV. Y, si el recurso es rechazado, Mazón quedará oficialmente fuera de la causa para siempre.