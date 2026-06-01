El candidato conservador Abelardo de la Espriella se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas de la carrera presidencial en Colombia tras su irrupción en la primera vuelta electoral, donde logró situarse como el aspirante más votado y avanzar a la segunda fase del proceso. De la Espriella ha arrasado en el voto exterior en España en las elecciones de Colombia con la campaña de Juan Gonzalo Ospina.

Conocido popularmente como el Tigre, el candidato de Defensores de la Patria ha construido su campaña sobre un discurso centrado en el endurecimiento del Estado frente al crimen organizado, la reducción del tamaño de la administración pública y una fuerte apuesta por la seguridad.

El resultado supone un fuerte revés tanto para el Gobierno del presidente Gustavo Petro y para el bloque conservador tradicional, que ha quedado relegado a un papel secundario en una elección marcada por la polarización política. De la Espriella ha sido conocido por su discurso duro contra el crimen organizado y su promesa de aplicar una política de mano firme contra los grupos terroristas vinculados al narcotráfico. De la Espriella ha celebrado el resultado asegurando que su movimiento busca «cambiar la historia de Colombia». El propio presidente de Colombia Gustavo Petro, comunista terrorista del M19, no ha reconocido los resultados de la primera vuelta.

Arrasa en el voto exterior en España

La candidatura de Abelardo de la Espriella ha logrado uno de sus resultados más destacados fuera de Colombia al imponerse con fuerza en el voto exterior en España durante las elecciones presidenciales, consolidando su posición como uno de los aspirantes con mayor respaldo entre la diáspora colombiana.

En territorio español, el movimiento político del candidato ha alcanzado aproximadamente un 43% de los apoyos entre los ciudadanos colombianos residentes, situándose como la opción más votada en uno de los principales focos del electorado exterior.

El resultado ha sido interpretado dentro del equipo de campaña como un refuerzo estratégico de gran relevancia en la recta final del proceso electoral, especialmente por el peso simbólico y demográfico que tiene el voto colombiano en España.

Campaña estructurada desde Madrid

La organización de la campaña en España ha estado coordinada desde Madrid por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, quien ha liderado el despliegue operativo del movimiento en el exterior.

La estrategia se ha centrado en la movilización del voto de la diáspora colombiana, el refuerzo de la presencia en los principales puntos de votación y la difusión del mensaje político entre los residentes en distintas ciudades españolas.

El equipo subraya que el trabajo en España ha sido clave para articular una estructura sólida de apoyo fuera del país, especialmente en un contexto en el que el voto exterior puede resultar determinante en una contienda tan ajustada.

Fuerte respaldo internacional

El resultado obtenido en España se suma al avance general de la candidatura de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial, en la que ha logrado situarse como el aspirante más votado del país.

El respaldo del electorado colombiano residente en España refuerza la narrativa de expansión internacional del proyecto político, que ha buscado consolidar su presencia más allá de las fronteras nacionales.

Desde el entorno del candidato se considera que este comportamiento del voto exterior refleja una conexión especialmente sólida con parte de la comunidad migrante, en torno a mensajes centrados en seguridad, orden institucional y recuperación económica.

Lectura política del resultado

La estrategia de España puede tener un impacto relevante en la percepción internacional de la candidatura, al tratarse de uno de los principales países de residencia de colombianos en Europa.

El resultado también abre el debate sobre el papel creciente del voto exterior en las elecciones colombianas, especialmente en escenarios de alta polarización política.

De cara a la segunda vuelta, el equipo de campaña considera que la consolidación del apoyo en el exterior puede contribuir a reforzar la imagen de crecimiento del proyecto político en la recta final de la contienda.

Un voto exterior cada vez más decisivo

El crecimiento del voto colombiano en el extranjero ha convertido a plazas como España en un escenario estratégico dentro de las campañas presidenciales.

En este contexto, el resultado obtenido por la candidatura de De la Espriella se interpreta como una señal de movilización relevante dentro de la comunidad residente, que ha tenido un papel cada vez más activo en los procesos electorales del país.

La campaña en el exterior continuará siendo uno de los ejes de seguimiento en la segunda vuelta, donde se espera un incremento de la participación y una mayor polarización del voto colombiano fuera del país.