El recurso de Mazón da jaque mate a la estrategia de la juez: o fraude procesal o fuera de la causa

El recurso del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la Audiencia Provincial de Valencia, tras denegarle la juez Nuria Ruiz Tobarra su personación en la causa, da jaque mate a la estrategia de la magistrada de continuar investigándole. Un hecho evidenciado en las diligencias que la magistrada ha continuado pidiendo sobre él tras recibir ella el varapalo de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que por unanimidad decidió rechazar la exposición razonada para imputar a Mazón presentada por la propia Ruiz Tobarra. Así, en caso de que la Audiencia Provincial de Valencia acepte el recurso de Carlos Mazón, ello supondrá el reconocimiento de que la instructora ha cometido un presunto fraude procesal al citarle como testigo a pesar de que lo seguía investigando en contra del criterio del TSJCV. Y, si el recurso es rechazado, Mazón quedará oficialmente fuera de la causa para siempre.

El pasado 30 de marzo, OKDIARIO publicó que la instructora había solicitado al menos tres diligencias más que afectaban directamente a Mazón tras el auto del TSJCV. Es decir, en dos semanas. De ellas, dos especialmente significativas. Una, la de llamar otra vez a declarar como testigo al subdirector de emergencias para que aclare si Mazón pudo retrasar el Es-Alert por las dudas jurídicas sobre el confinamiento (tal como ella misma argumentó en la exposición razonada). Y otra, la de pedir la testifical de la consellera portavoz el día de la DANA, Ruth Merino, para saber qué habían hablado Mazón y ella en una reunión a mediodía de aquella jornada. Algo inaceptable después de que el TSJCV hubiera rechazado la petición de la juez de imputar a Mazón y, también, para cualquiera en sus mismas circunstancias.

Ese mismo día, Carlos Mazón había solicitado a la magistrada su personación en la causa. Hasta entonces, había mantenido una posición de absoluto respeto al procedimiento judicial que había puesto en marcha Ruiz Tobarra desde que, al poco de la riada del 29 de octubre de 2024, ella misma mantuviera una reunión con un grupo de fiscales, como en su día informó el propio Tribunal Superior, tras la que decidió tomar las riendas de las diligencias previas en torno a este caso.

Ahora, a pesar del auto del TSJCV, la impresión es que Ruiz Tobarra va a continuar pidiendo diligencias que afectan directamente a Mazón y que él no puede impugnar, porque la juez ha rechazado su personación. En esa tesitura, Carlos Mazón siente que existe una anomalía procesal, que está indefenso y que puede haber existido un presunto abuso de mandato. Y, en consecuencia, ha tomado la única opción jurídica que estaba en su mano: reclamar a la Audiencia personarse, si así lo estima, o que, en caso contrario, se anulen todas las diligencias contra él.

Tanto una como otra posibilidad suponen otro varapalo para la instructora. Porque si la Audiencia acepta el recurso, supondrá el reconocimiento de que la instructora ha cometido un presunto fraude procesal al citarle como testigo a pesar de que lo seguía investigando en contra del criterio del TSJCV. Y, si el recurso es rechazado, Mazón quedará fuera de la causa. De un modo u otro, un jaque mate a la estrategia de la instructora.