La juez de la DANA claudica: reconoce que no puede investigar más a Mazón y le mantiene como testigo

La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja Plaza Número 3, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado este martes el escrito del ex presidente de la Generalitat Valenciana en el que este solicitaba su personación como parte en la causa de la DANA, tal como refleja el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO. Una decisión que, tras un año, supone, de facto, el reconocimiento de que la magistrada no puede investigarle y que, por ello, le mantiene como testigo. No obstante, según ha podido saber OKDIARIO, la decisión de la instructora será recurrida por el ex presidente en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.

La decisión de la juez se ha conocido al poco de que el propio Carlos Mazón haya defendido, precisamente, su personación en la causa. «Tengo derecho a saber si se me está investigando o no», ha sostenido a su llegada al Pleno que se celebra en las Cortes Valencianas.

En su auto, la magistrada sostiene que «más allá» de que se ofreciera declarar como testigo a Mazón «ha de descartarse la petición de personación al amparo de lo dispuesto en los artículos 118, 118 bis y 766 de la LECrim», la Ley de Enjuciamiento Criminal. Agrega que, «citado como testigo», Carlos Mazón «no puede solicitar su personación como investigado».

La juez niega que se sigan practicando «diligencias investigadoras». La juez añade que «a no ser que se que entienda como tales aquellas que seguían el criterio del Auto de 16 de octubre de 2025 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que se acordó la declaración testifical de la Sra. Vilaplana, revocando la desestimación previa de esta juez».

La magistrada no menciona en el auto que incluso la propia defensa de los investigados ha hecho constar protestas en Sala al considerar que la magistrada estaba efectuando una «investigación prospectiva» contra Carlos Mazón.

Así, en su escrito de 9 de marzo, José María Bueno, el letrado que dirige la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, advirtió en su escrito de alegaciones a la Sala de lo Civil y Lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), encargada de decidir acerca de la exposición razonada de la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de que «la tramitación instructora llevada hasta el momento ha sido claramente prospectiva hacia el Sr. Mazón».