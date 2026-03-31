Mazón defiende su personación en la causa de la DANA: «Tengo derecho a saber si se me está investigando»

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido este martes la petición de su personación efectuada este lunes en la causa de la DANA de Valencia, cuyas diligencias previas dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. «Tengo derecho a saber si se me está investigando o no», ha sostenido a su llegada al Pleno que se celebra en las Cortes Valencianas.

Este lunes, Carlos Mazón ha dirigido un escrito a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia), al que ha tenido acceso OKDIARIO, pidiendo a la magistrada que dirige la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, su personación en la causa como «parte procesal».

Mazón ha adoptado esta decisión después de las continuas diligencias que Ruiz Tobarra ha ordenado sobre él. Un hecho que se produce, a su vez, inmediatamente después de que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara por unanimidad los argumentos del auto de instructora para su imputación.

Sólo 24 horas después de presentar ese escrito solicitando la personación en la causa, Carlos Mazón ha comparecido en las Cortes Valencianas, donde ha asistido para participar, en calidad de diputado del Grupo Popular, al Pleno que allí tiene lugar.

En ese escenario, el ex presidente de la Generalitat Valenciana ha explicado que su abogado ha presentado un escrito dirigido «simplemente, para saber si me sigue investigando o no, tan sencillo como eso. Creo que tengo derecho a saberlo». Mazón ha explicado, además, que lo que quiere saber es «qué causa hay ahí, primero, y si se me está investigando». Y ha recordado, a continuación, la posición del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha rechazado la imputación de Carlos Mazón que pedía la mencionada Nuria Ruiz Tobarra.

Mazón ha recordado, además, que él ha dado en torno a la DANA «decenas de explicaciones, decenas de comparecencias, decenas de datos. Creo que nadie ha dado más explicaciones que yo, jamás, creo que nadie ha dado más llamadas que yo, jamás» y ha concluido con una reflexión: «Creo que es el momento de que asuman otros algún tipo de responsabilidad». Finalmente, Carlos Mazón ha negado que hubiera «cambios de versión». «Lo que ha habido es muchos bulos ante los que ha habido que responder, como todos ustedes saben», ha concluido dirigiéndose a los informadores.