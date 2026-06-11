Juan Echanove: «‘La escopeta nacional’ está de rabiosa actualidad, con ‘vedettes’ amantes de ministros o un catalán que paga mordidas»

Juan Echanove dirige sobre las tablas La escopeta nacional, la adaptación teatral del clásico de Luis García-Berlanga y Rafael Azcona que, a pesar de ser una película de 1978, «está de rabiosa actualidad», según el actor. No es lo único, porque «repetimos los mismos clichés», por eso «es importante recuperar los clásicos, el Siglo de Oro, la Cultura, donde encontrar las claves para convivir», explica Echanove tras recitar a Francisco de Quevedo y su «no he de callar» contra la corrupción en La noche de Aimar (laSexta): «Y seguimos igual».

«Siempre son los mismos los que mandan, los mandados, los que se lo llevan, a los que les llevan lo que se llevan… Es aburrido, pero es así», ha señalado Juan Echanove, que entiende que «levantar la voz contra una injusticia es una facultad humana que engrandece al hombre».

Casi 50 años después de que La escopeta nacional llegara a las salas de cine, Echanove siente que, al llevarla al teatro, se enfrenta al reto de hacer entender a los jóvenes que «este país tuvo un franquismo que derivó en una Transición, en una evolución que vino desde UCD, que hubo cosas que se cambiaron y que no pierdan de vista esto».

Porque, ensayando la obra en el Teatro Español (Madrid), al actor de repente le cayó una tonelada de actualidad: «Que si un ministro corrupto, que si el otro tal… Todo el mundo tiene dentro de su equipo de fútbol un cromo del corrupto, pero somos tolerantes con los de nuestro equipo, no con los demás. Tenemos una visión futbolizada de la sociedad española».

Y es que la historia de La escopeta nacional sigue tan vigente como sus personajes, que «son los que son», y recuerdan mucho a la actualidad. «Hay cacerías donde se apañan negocios privados; vedettes caducadas de fecha que son amantes de ministros y pretenden llegar a lo más alto; un catalán que quiere vender porteros automáticos y que paga mordidas para que los ministros se los coloquen en toda la obra pública; el clero, el Opus Dei… Creo que estoy haciendo una obra de rabiosa actualidad», ha declarado.

Asimismo, el director de la obra ha recordado la importancia de la democracia y de preservarla como «el bien más preciado que tenemos en las manos». «Aun cuando las cosas que ocurran no me gusten, aunque me atañan directamente a mí o a mi forma de pensar. Mi ideología siempre será la que es, pero evidentemente no voy a pensar que todo lo bueno está de mi lado y todo lo malo del lado del otro», ha añadido el intérprete de 65 años, que ha insistido: «La democracia, el hecho de ir a votar y aceptar el resultado de las urnas, es el bien más preciado que tiene la sociedad española».

También ha subrayado la necesidad de «estar bien informado para tener un criterio», y a continuación ha lanzado un mensaje contra la confrontación y la polarización. «Me niego a esa apertura de las aguas del Jordán que separan las dos Españas. Yo sé que hay dos Españas, pero no voy a fomentar su existencia», ha indicado. Su postura es completamente opuesta: «Mi potencia vital la voy a dirigir a establecer puentes entre las dos Españas. Hay cosas intolerables en los dos lados. Lo intolerable es siempre intolerable, pero hay que aprender a convivir los unos con los otros».

Juan Echanove aprecia que vivimos en un «estado de tensión continua» del que hay que salir, después de que «todo se convierta en un extraño partido de fútbol, cuando la sociedad es mucho más compleja». Al actor no le preocupa que le llamen equidistante por este discurso, porque ya le «llaman de todo».

Juan Echanove habla de ‘Cuéntame’ y de Verónica Forqué

Por otro lado, Echanove ha hablado también de su carrera profesional y de los compañeros con los que ha compartido rodajes, como Verónica Forqué, que «era luz». Así, ha aprovechado para denunciar que «a las actrices las han maltratado muchísimo» en el ámbito laboral.

También se ha referido a Ricardo Gómez, que le ha enviado un mensaje que ha provocado las lágrimas de emoción de Juan Echanove. Éste ha recordado cómo conoció al que fue su compañero, siendo un niño en Cuéntame cómo pasó: «Estaban los tres [Ricardo Gómez, Santiago Crespo y Manuel Dios] jugando al fútbol entre los pasillos de los camerinos. Abrí la puerta de mi camerino, puse el pie en la pelota y les dije ‘No sois niños, somos actores y estamos trabajando y descansando’. ¡A la puta calle a jugar a la pelota!’». Ahora, en cambio, Echanove asegura que Ricardo Gómez es uno de sus «mejores amigos».

Los actores trabajaron juntos 12 años, los mismos que pasó Juan Echanove en Cuéntame, hasta que los guionistas mataron a su personaje (Miguel Alcántara), uno de los que más peso tenían en la serie. Aunque reconoce que lo pasó «mal» con su salida de la longeva ficción de TVE, también asegura que no va a «sobreactuar un drama» de su «propia vida».

«Creo que las cosas no se hicieron bien en Cuéntame, decidí no hablar de ello y es una de las pocas veces que lo voy a hacer», ha adelantado. Después de «ir a rodar 12 años a Pinto», lo echaron, supuestamente, por «motivos argumentales», aunque era una excusa: «¡Caray con los palabros! Los motivos argumentales se dicen al principio de la temporada y no se dice de un día para otro ‘espérate, no te vayas a casa que fulano quiere hablar contigo’. Eso no es un motivo argumental, es una putada». No hay mal que por bien no venga. «Gracias a que dejé de trabajar en Cuéntame, he hecho trabajos después, que es el tramo más interesante de mi vida».