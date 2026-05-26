EEUU abre una segunda causa contra Maduro en Miami, donde está detenido su testaferro Alex Saab

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un nuevo y contundente golpe al entorno de Nicolás Maduro ya que la Fiscalía de Florida ha abierto una segunda causa penal en Miami contra el depuesto dictador venezolano en Miami. Precisamente, es en Miami donde está detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada.

Los fiscales federales de EEUU han puesto el foco en Alex Saab, deportado el pasado día 16 de Venezuela a Estados Unidos para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro.

Este nuevo expediente comparte escenario geográfico con el proceso que se sigue contra el empresario colombiano Alex Saab, señalado unánimemente por Washington como el principal testaferro de Maduro. Saab, extraditado desde Cabo Verde tras una larga batalla legal, se encuentra recluido en una prisión federal de Miami, donde aguarda juicio por cargos de lavado de dinero vinculados a una red de sobornos que desvalijó cientos de millones de dólares de los programas sociales venezolanos.

Fuentes jurídicas citadas por Miami Herald indican que esta nueva acusación amplía de forma significativa el mapa de operaciones ilícitas atribuidas directamente a Maduro. Mientras que la primera gran acusación de 2020 en Nueva York se centraba en el Cartel de los Soles y el narcoterrorismo, la nueva línea de investigación en Miami apunta a sofisticados supuestos esquemas de blanqueo de capitales a través del sistema financiero estadounidense, utilizando empresas fantasma y lujosas propiedades inmobiliarias en el sur de Florida.

La coincidencia de ambos casos en la misma jurisdicción no es casual. El Miami Herald sugiere que las pruebas acumuladas en el caso de Alex Saab, sumadas a la posible cooperación de otros coacusados detenidos en Miami, han sido determinantes para armar este nuevo rompecabezas judicial contra Maduro.