Marco Rubio, un marido que también le lleva el móvil a su mujer cuando no le cabe en el bolso

Durante su reciente visita diplomática a India, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, no sólo participó en importantes reuniones de alto nivel con funcionarios indios, sino que también se ha llevado la admiración de bastantes mujeres por un gesto muy cotidiano y cercano con el móvil de su mujer como protagonista.

En unas imágenes que se han hecho virales, se ve a su mujer, Jeanette Rubio, entregando su teléfono móvil a Marco Rubio en algunos momentos del viaje. La razón es tan simple como universal: no le cabía en el bolso o no tenía bolsillo donde guardarlo. Marco Rubio, sin problema alguno, lo guarda en un bolsillo de su pantalón, incluso cuando uno de sus escoltas alarga la mano para cogerlo.

Estos momentos de Marco Rubio guardando el móvil a su mujer, y captados entre actos oficiales, visitas culturales y recepciones, muestran un lado humano del jefe de la diplomacia estadounidense: un marido atento que, incluso en medio de una agenda intensa en un país como India, no duda en ayudar a su esposa con esos pequeños detalles del día a día.

Hay cosas que no cambian: cuando a una mujer no le cabe el móvil en el bolso… ahí está el marido para llevarlo. Un detalle bonito de un viaje que ha combinado diplomacia con toques de vida real.

Quién es Jeanette Dousdebes, la mujer de Marco Rubio

Jeanette Dousdebes Rubio, nacida Jeanette Christina Dousdebes el 5 de diciembre de 1973 en Miami, es hija de inmigrantes colombianos. Creció en un hogar católico junto a sus tres hermanas en el sur de Florida.

Ex animadora profesional de los Miami Dolphins en 1997, Jeanette estudió en el Miami Dade College y trabajó como cajera de banco antes de dedicarse plenamente a su familia. Conoció a Marco Rubio a los 17 años (él tenía 19) en un barrio de Miami y se casaron el 17 de octubre de 1998. Tienen cuatro hijos: Amanda, Dominic, Daniella y Anthony.

Discreta y de perfil bajo, Jeanette se describe como esposa, madre y mujer comprometida con Dios y su comunidad.