Marco Rubio sobre el colapso de Cuba: «Son comunistas incompetentes ¡Lo único peor que un comunista es uno incompetente!»

El secretario de Estado de EEUU, el todopoderoso Marco Rubio, se ha referido este martes a la situación de colapso que vive Cuba, asegurando con rotundidad que: «Su modelo económico no funciona, y las personas a cargo no pueden arreglarlo. Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es solo porque sean comunistas —eso ya es suficientemente malo—. Pero son comunistas incompetentes. ¡Lo único peor que un comunista es uno incompetente!».

Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, vive más o menos cercano el conflicto con la dictadura castrista. De hecho, es bastante probable que él sea quien esté llevando las negociaciones con las autoridades cubanas.

Marco Rubio, que ha asumido este martes por primera vez funciones de secretario de Prensa de la Casa Blanca tras la baja maternal de Karoline Leavitt ha reseñado que Cuba es un «estado fallido» sumido en una crisis irreversible debido a la «soluta incompetencia de su régimen comunista».

Rubio ha enfatizado que, además de la ineficiencia de su modelo económico, la isla representa «una amenaza inaceptable para la seguridad nacional al servir como territorio aliado para los adversarios de Estados Unidos», subrayando que su actual status quo es insostenible.

Rubio ha dedicado buena parte de los 50 minutos de rueda de prensa a aspectos de la guerra con Irán. La mayor novedad es que aportó es el anunio de que «cualquier institución financiera extranjera o actor comercial que facilite la evasión de las sanciones a Irán enfrentará exposición a sanciones secundarias y la pérdida de acceso al sistema financiero de EEUU». «Nuestra preferencia es volver al statu quo anterior a la guerra para el Estrecho de Ormuz», ha admitido. Y ha añadido que «altos funcionarios del gobierno iraní son completamente irracionales»

Además, ha destacado que «en este momento, Irán es un país que está tomando posesión ilegalmente, criminalmente e ilegalmente de una vía marítima internacional y haciendo explotar buques comerciales. No sé si la gente aprecia lo escandaloso que es esto.»

El secretario de Estado ha insistido en las dos opciones que tiene Irán: «Podría ser una que conduzca a la reconstrucción, la estabilidad y no representar una amenaza para el mundo. La alternativa es un creciente aislamiento, el colapso económico y, en última instancia, la derrota total.»

Finalmente, Marco Rubio ha expresado una severa advertencia a Irán, diciendo que “realmente no deberían poner a prueba la voluntad de los Estados Unidos” bajo el Presidente Trump. «El último punto que haría, y realmente es importante que ellos entiendan esto, es que no deberían poner a prueba la voluntad de los Estados Unidos, al menos no bajo el Presidente Donald Trump.» «Él ha demostrado una y otra vez que respaldará lo que dice, y si lo ponen a prueba, en última instancia perderán — del modo difícil, del modo fácil, del modo largo, del modo corto.» «Perderán.»