EEUU destruye barcos iraníes que intentaban colocar minas en Ormuz en un ataque «en defensa propia»

Estados Unidos ha lanzado un ataque militar este martes de madrugada contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz después de detectar a varias embarcaciones de la dictadura de los ayatolás de Irán intentando desplegar minas en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta. El mando central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) confirmó que sus tropas actuaron «en defensa propia» y aseguraron que la operación tuvo como objetivo neutralizar una amenaza directa contra sus efectivos desplegados en la zona y proteger la libertad de navegación en plena tregua con Teherán.

Según fuentes oficiales estadounidenses, dos barcos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás, fueron localizados mientras trataban de colocar minas navales en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita una parte clave del petróleo mundial.

Ataque sobre Bandar Abbas

La respuesta fue inmediata: ambos fueron destruidos por fuerzas estadounidenses. Además, Washington ordenó un ataque contra una batería antiaérea situada en las inmediaciones de Bandar Abbas después de que, según la versión del Pentágono, intentara fijar como objetivo a varios aviones de combate de EEUU que operaban en la zona.

«Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques defensivos en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas frente a amenazas planteadas por fuerzas iraníes», señaló el portavoz de Centcom, el capitán de la Marina Tim Hawkins, quien subrayó además que Washington continúa actuando «con contención» pese a la enorme tensión que vive la región. El militar insistió en que la operación no supone el fin del alto el fuego y recalcó que la respuesta fue limitada y proporcionada.

‼️🚨🇺🇸🇮🇷 BREAKING | Regional tensions are escalating rapidly. According to unconfirmed reports, U.S. forces engaged Iranian fast attack boats in the Strait of Hormuz, with several vessels reportedly destroyed during the confrontation. Sources claim the Iranian boats attempted… pic.twitter.com/Wh6HWUP0dw — IRGC NEWS (@IRGC_IRAN_News) May 26, 2026

Explosiones en el sur de Irán

Medios iraníes informaron poco después de varias explosiones en Bandar Abbas y también en zonas cercanas a Sirik y Jask, aunque las autoridades de Teherán se apresuraron a asegurar que la situación estaba «bajo control» y evitaron ofrecer detalles sobre daños o posibles bajas.

El incidente eleva al máximo la tensión entre Washington y Teherán en un momento especialmente delicado, con negociaciones abiertas sobre el futuro del programa nuclear iraní y con la presión internacional centrada en evitar una escalada que pueda derivar en un conflicto abierto en Oriente Medio. El estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo transportado por mar en el mundo, vuelve así a situarse en el centro de la crisis geopolítica global.

Fuentes estadounidenses aseguran que la operación ha concluido «por ahora», un mensaje interpretado como un aviso directo a Irán: EEUU no busca una guerra abierta, pero responderá con contundencia ante cualquier movimiento que considere una amenaza para sus fuerzas o para el tráfico marítimo internacional. El siguiente paso queda ahora en manos de Teherán.