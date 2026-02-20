Quién es ‘El Cangrejo’, el cubano con el que negocia en secreto Marco Rubio para acabar con el castrismo

Bombazo caribeño: el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha mantenido conversaciones secretas y discretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años, nieto de Raúl Castro conocido en círculos cercanos y opositores de Cuba como El Cangrejo o Raulito.

Estas conversaciones secretas entre Rubio y El Cangrejo reveladas por el medio político Axios se realizan fuera de los canales oficiales del gobierno cubano. No se trata de negociaciones formales, sino de «discusiones» cordiales y «sorprendentemente amistosas» sobre «el futuro de Cuba», según el medio.

Pero, ¿quién es El Cangrejo que negocia con Marco Rubio, a quien todo el mundo conoce en la isla? Raúl Guillermo Rodríguez no es un funcionario cualquiera del régimen; es el nieto favorito de Raúl Castro, el anterior dictador de 94 años que sigue siendo la figura de mayor poder real en Cuba, por encima incluso del presidente nominal Miguel Díaz-Canel. Así lo sostienen El Nuevo Herald, Miami Herald y Diario de Cuba.

El apodo no surge de un rasgo de carácter astuto o evasivo, sino de una deformidad física en uno de sus dedos, que le da una apariencia similar a la pinza del crustáceo.

Raúl Guillermo es hijo de Débora Castro Espín, la hija mayor de Raúl Castro, y del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, que fue uno de los hombres más poderosos del régimen castrista al frente del conglomerado militar-empresarial Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), que controla gran parte de la economía cubana: hoteles, tiendas en divisas, importaciones, puertos y turismo de élite.

Durante años, El Cangrejo fue el jefe de la seguridad personal de su abuelo cuando era presidente. Hoy, aunque ya no ostenta formalmente ese título, sigue siendo su guardaespaldas más cercano, su mano derecha y su sombra inseparable en todas las apariciones públicas del anciano líder. Fuentes internas lo describen como «la niña de los ojos» de Raúl Castro, una posición que le otorga un acceso privilegiado al núcleo duro del poder castrista.

El lado vividor y opulento de El Cangrejo

Raúl Guillermo Rodríguez es un símbolo de la doble moral castrista. Más allá de su papel en la seguridad de Raúl Castro y las supuestas negociaciones con Marco Rubio, El Cangrejo ha sido durante años protagonista de escándalos. Investigaciones periodísticas, filtraciones en redes y noticias en medios independientes como CiberCuba, Martí Noticias y La Prensa de Panamá descubren a un hombre que vive en un mundo de lujos inaccesibles para la inmensa mayoría de los cubanos, sumidos en apagones, colas interminables y escasez crónica.

Langosta en yates de lujo

Se le atribuye un gusto exacerbado por los placeres caros y la ostentación discreta pero constante. Viajes frecuentes en yates de lujo por el Caribe, donde comparte con amigos y empresarios langostas frescas, mariscos gourmet, bebidas importadas y música a todo volumen, como se ha dejado ver en fotos que recorren las redes.

En 2023, surgieron vídeos y fotos donde aparece junto al empresario Jorge Javier Rodríguez Cabrera (posteriormente arrestado por ICE en Estados Unidos) en un yate de alta gama, disfrutando de banquetes opulentos mientras el pueblo vivía una de las peores crisis alimentarias en décadas.

Sus conexiones con GAESA le han facilitado acceso privilegiado a bienes de importación: vehículos de alta gama, relojes de marcas exclusivas, ropa de diseñador y propiedades en el exterior.

Compras millonarias en Panamá

Informes periodísticos de 2024 y 2025 revelan que ha convertido a Panamá en un centro clave de operaciones personales: relatan al menos 13 entradas al país en 2024 y más de 10 hasta septiembre de 2025, siempre en jets privados.

Allí realiza compras millonarias en zonas como Chiriquí y Coclé, invierte en bienes raíces y mantiene vínculos con empresarios cercanos al chavismo venezolano y al poder militar cubano, añaden los citados medios. Estos viajes no son turísticos; forman parte de una red de operaciones financieras que benefician al círculo íntimo del régimen.

Fiestas privadas en clubes exclusivos

En La Habana, se le ve en bodas extravagantes, fiestas privadas con artistas famosos y banquetes gourmet en clubes exclusivos controladas por GAESA. Obsesionado con el ejercicio físico y su apariencia —según testimonios de ex compañeros de estudios—, pasa horas en gimnasios privados.

Sus allegados más cercanos acumulan fortunas y viven como millonarios en un país donde el salario promedio no alcanza para una cesta básica de la compra.

En definitiva, El Cangrejo es un heredero mimado que simboliza el fracaso del sistema cubano que defiende. Ahora, según Axios, este mismo personaje podría convertirse en un puente inesperado a una transición democrática, en una suerte de Delcy Rodríguez cubano, que lleve a Cuba desde la dictadura represiva a la democracia.

EEUU: «El régimen castrista tiene que irse»

Un alto cargo de la administración Trump dijo a Axios que «nuestra posición es que el régimen tiene que irse, pero cómo exactamente depende del presidente Trump, y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con el nieto».

El equipo de Rubio percibe a Rodríguez Castro y su entorno como parte de una generación más joven, con mentalidad «empresarial», que ve el comunismo revolucionario como un fracaso histórico y reconoce el potencial económico de un acercamiento a Washington.