La Historia da la razón a Marco Rubio: el origen del vaquero del oeste americano es español

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reivindicó este domingo en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 la herencia de España en el oeste americano y en el vaquero; esto es, que quiso poner en evidencia las raíces españolas -y europeas- en el ADN americano.

«Nuestros caballos, nuestros ranchos, nuestros rodeos… Todo lo romántico del arquetipo vaquero del oeste americano nació en España», dijo Rubio en Múnich.

Y sí. Marco Rubio tiene razón. Porque la tradición vaquera del oeste americano, como esos caballos, ranchos y rodeos que cita, se origina en prácticas españolas introducidas en las entonces Américas por exploradores españoles en el siglo XVI, evolucionando a través de los vaqueros mexicanos. Así lo citan History.com y el National Cowboy Museum.

Sin embargo, semejante afirmación ha causado una gran polvareda política entre algunos demócratas de EEUU. En concreto, la conocida congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez criticaba el discurso de Marco Rubio en la conferencia de Múnich y dijo sarcásticamente que su parte «favorita» fue «cuando dijo que los vaqueros americanos vinieron de España» y añadió que creía que «los mexicanos y los descendientes de africanos esclavizados querrían tener algo que decir sobre ello».

Marco Rubio resume con sus palabras sobre el vaquero y España una visión ampliamente aceptada por historiadores estadounidenses modernos, la de que los españoles introdujeron caballos (reintroducidos tras su extinción prehistórica en América), ganado vacuno, técnicas de manejo a caballo, herramientas como el lazo, las chaparreras, las sillas vaqueras, las espuelas y el sistema de ranchos/haciendas.

Esto evolucionó en los vaqueros mexicanos (vaqueros propiamente dichos) y luego fue adoptado y adaptado por los anglosajones en el Oeste estadounidense. Así que podría decirse que incluso Ocasio-Cortez tiene parte de razón en lo que a los mexicanos se refiere, pero el extremismo woke de su argumento, recurriendo de nuevo a la leyenda negra de la esclavización española en América le resta crédito.

El historiador estadounidense David J. Weber, uno de los mayores expertos en la frontera española en Norteamérica explica en The Spanish Frontier in North America cómo España estableció el sistema ganadero y ecuestre en el suroeste (Texas, Nuevo México, Arizona, California) mucho antes de la llegada masiva de angloamericanos. Y describe la expansión de ranchos y misiones franciscanas que difundieron estas prácticas.

Por su parte, Pablo A. Rangel, historiador independiente especializado en vaqueros, ha estudiado extensamente la historia vaquera y sostiene que es «una historia olvidada de siglos de equitación en las Américas que arraiga a los vaqueros en el pasado colonial español». Explica cómo los españoles entrenaron a indígenas mesoamericanos en el manejo de ganado a caballo desde 1519, y cómo esto se extendió al suroeste estadounidense.