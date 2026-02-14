Merz llama a Europa a salvar el vínculo con EEUU tras asegurar Rubio que «el Viejo Mundo ha desaparecido»

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha planteado fortalecer Europa en un tiempo en que es crucial reparar la relación transatlántica con EEUU dentro del contexto de grandes potencias que ignoran el derecho internacional. Así se ha manifestado en la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que reúne desde este viernes a más de 450 líderes mundiales, ministros y expertos de 120 países.

Merz ha desgranado esa idea en su discurso de inauguración tras asegurar el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que «el Viejo Mundo ha desaparecido y las relaciones internacionales han cambiado», poco antes de partir hacia Múnich.

La Cumbre de Seguridad de Múnich 2026 ha arrancado este viernes, en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, bajo el lema implícito de Under Destruction (Bajo Destrucción), reflejado en el informe oficial de este año que habla de una era de «wrecking-ball politics» (política de bola de demolición) que está desmantelando el orden internacional.

La conferencia que ha inaugurado el canciller Merz, se extenderá hasta el domingo y se celebra en un momento de máxima tensión transatlántica entre Europa y EEUU, con la guerra en Ucrania estancada, las numerosas amenazas rusas, la sorprendente política comercial de EEUU y el debate sobre el futuro de la OTAN.

Antes de partir hacia Múnich, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que lidera la delegación estadounidense y hablará este sábado, hizo unas contundentes declaraciones a la prensa: «El mundo está cambiando muy rápido delante de nosotros. El Viejo Mundo ha desaparecido, el mundo en el que crecí. Ahora vivimos en una nueva era en geopolítica. Va a requerir que todos reexaminemos cómo se ve eso y cuál va a ser nuestro papel.»

Rubio habló de un «momento clave», insistiendo en que las viejas instituciones, políticas y supuestos ya no sirven en un planeta transformado, y que tanto EEUU como sus aliados deben recalibrar sus posiciones sin romanticismos.

El canciller alemán Friedrich Merz, en su debut como canciller en la apertura oficial de la conferencia, ha hablado este viernes de forma muy dura y realista. Merz ha afirmado sin rodeos que el orden internacional basado en reglas «ya no existe» en su forma anterior, por imperfecto que fuera. «Temo que debemos decirlo aún más claramente: este orden, por imperfecto que fuera incluso en sus mejores momentos, ya no existe en esa forma.»

Merz ha advertido de que «nuestra libertad no está garantizada» en una era dominada por la política de grandes potencias, y que los europeos deben estar dispuestos a hacer «sacrificios». Ha criticado implícitamente el enfoque «America First» al subrayar que «ni siquiera Estados Unidos es lo suficientemente poderoso como para ir solo».

Conversaciones confidenciales con Macron

Asimismo, Merz ha propuesto reparar y revivir la confianza transatlántica, pero con Europa asumiendo mucho más peso ante EEUU. En este sentido, ha confirmado conversaciones confidenciales con Emmanuel Macron sobre la idea de crear o fortalecer un mecanismo de «disuasión nuclear» que proteja a Europa. También ha hablado de que tiene la ambición de convertir a la Bundeswehr en el ejército convencional más fuerte de Europa, junto con un objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB.

Merz ha cerrado con una llamada a una «nueva asociación transatlántica» donde «Europa sea un pilar fuerte y autosuficiente dentro de la alianza», no un sustituto de ella, y rechazó la idea de que las democracias puedan permitirse actuar sin aliados.Macron defendió que Europa «debe sentirse orgullosa de sus logros y convertirse en una potencia geopolítica plena por derecho propio»

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha intervenido también este viernes en la conferencia, donde ha recogido el guante del «fin del viejo orden» y ha defendido que Europa debe sentirse orgullosa de sus logros y convertirse en una potencia geopolítica plena por derecho propio.

Ha pedido no ceder ante las demandas rusas en Ucrania, ha insistido en que Occidente debe mostrar «fuerza y tenacidad» con Kiev (incluso si la guerra terminara, Rusia seguiría siendo agresiva), y ha rechazado los aranceles de Trump y las amenazas sobre Groenlandia. Ha dicho que el mundo debería tomar a Europa como modelo en valores y multilateralismo