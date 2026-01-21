Francia desafía a Trump y propone activar la OTAN en Groenlandia ante las amenazas de EEUU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado un órdago sin precedentes a Donald Trump. París quiere que la OTAN realice un ejercicio militar en Groenlandia y está dispuesta a liderar la iniciativa, según ha confirmado este miércoles el Eliseo. La propuesta francesa llega en el momento más tenso de las relaciones transatlánticas, con el presidente estadounidense empeñado en hacerse con el control de este territorio autónomo danés.

Esta maniobra se suma al despliegue de tropas que varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, habían realizado ya sobre Groenlandia. La iniciativa gala se trata en suma de una misión de reconocimiento previa a un ejercicio danés organizado con aliados de la OTAN, aunque formalmente fuera del paraguas de la Alianza Atlántica y, por tanto, sin participación estadounidense.

Por su parte Trump no ha tardado en responder a este desafío y ha amenazado a los países participantes con imponer aranceles de hasta el 25%. El inquilino de la Casa Blanca ha defendido, antes de viajar a Suiza para acudir al Foro de Davos, que «no hay vuelta atrás» respecto a la postura estadounidense sobre Groenlandia y ha defendido la preponderancia mundial de Washington para garantizar la seguridad en la región ártica, objetivo común de norteamericanos y europeos, que esperan que la cuestión se pueda dirimir mediante la cooperación en el seno de la OTAN.

En respuesta, los líderes de estos países aseguraron en un comunicado conjunto que su presencia militar en Groenlandia es en apoyo a Dinamarca y que «no supone una amenaza para nadie». La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue más allá y tachó los nuevos gravámenes de «amenazas» y «chantajes» de parte de la Administración norteamericana.

Desde entonces, algunos dirigentes como el primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido abordar desde la «calma» y el diálogo entre aliados la crisis en Groenlandia. «La forma correcta de abordar un asunto de esta gravedad es mediante un diálogo en calma entre aliados. Seamos claros: la seguridad de Groenlandia importa y será aún más importante a medida que el cambio climático transforme el Ártico», señaló el primer ministro británico en una rueda de prensa desde Downing Street.