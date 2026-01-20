Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha llamado la atención en los últimos días por aparecer con gafas de sol -al estilo Top Gun-, en diversos eventos oficiales, incluyendo reuniones en el Palacio del Elíseo y en el Foro Económico Mundial en Davos. Esta decisión, poco habitual para un jefe de Estado en actos protocolarios, ha generado curiosidad y especulación en la prensa internacional.

Según los medios, la razón principal detrás de este accesorio inusual es un leve problema ocular. Macron presentó recientemente un ojo derecho enrojecido y ligeramente hinchado, que la prensa describe como un pequeño derrame o vaso sanguíneo reventado. Afortunadamente, los especialistas lo consideran inofensivo y temporal, aunque visualmente puede resultar llamativo.

El propio presidente abordó la situación con humor en un acto ante las fuerzas armadas, pidiendo disculpas por su aspecto y comparando su ojo afectado con el ojo del tigre, en una clara referencia a la fuerza y determinación. A pesar de la molestia, Macron ha continuado con su agenda sin interrupciones.

El uso de las gafas de sol, según los analistas de medios franceses, tiene un doble propósito: proteger la vista y disimular la apariencia del ojo afectado, evitando distracciones y manteniendo la imagen pública que caracteriza al presidente. Esta estrategia ha sido cubierta ampliamente por la prensa francesa, que destaca tanto el lado humano como el cuidado de la proyección política de Macron.

Foro Económico Mundial en Davos

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este martes a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando «no somos respetados y no se respetan las reglas del juego» y abogó por mantener la «calma» y «no aceptar pasivamente la ley del más fuerte».

«No debemos dudar tener dudas en usarlo», dijo Macron en su discurso en el Foro de Davos (Suiza) al referirse al mecanismo anticoerción, conocido como «bazuca comercial», del que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado.

«Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego», continuó el presidente francés.