Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El 80% de las personas sexualmente activas contraerá el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida. Con el objetivo de reforzar la concienciación sobre su prevención, la compañía farmacéutica MSD ha lanzado la campaña Escribe tu propia historia. El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente y se estima que es responsable del 4,5% de los tumores humanos en todo el mundo, además de provocar un impacto negativo a nivel sexual, social y emocional.

La directora de Medical Affairs Vacunas e Inmunología de MSD en España, Noelia López, subraya que la prevención de este virus —que puede afectar tanto a hombres como a mujeres— debe seguir siendo una prioridad, mediante «iniciativas de concienciación que sensibilicen a la población sobre la importancia de conocer esta infección, sus posibles consecuencias y cómo puede prevenirse».

En la misma línea, el ginecólogo Jesús de la Fuente, coordinador de la Unidad de Patología TGI-VPH del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) y presidente de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC) y de la Asociación HPV Madrid, recuerda que entre el 85% y el 100% de los casos de cáncer de cuello de útero a nivel mundial están relacionados con el VPH.

«El VPH es capaz de producir lesiones benignas -verrugas genitales- y lesiones previas al cáncer», ha continuado. Además de las consecuencias físicas, también conlleva una «importante carga emocional», con sentimientos de ansiedad, enfado, vergüenza o culpa.

Además, el ginecólogo ha recalcado que cada año en España, como mínimo, más de 2 millones de personas son diagnosticadas de VPH. Este virus causa, entre los infectados, alrededor de 50-52 mil casos de enfermedades en mujeres y alrededor de 30 mil en hombres.

Transmisión sexual (VPH)

Esta infección de transmisión sexual, como última consecuencia, es capaz de producir seis tipos de cáncer distintos; de cérvix, vagina, vulva, ano, pene o de la orofaringe. De hecho, el VPH está detrás de 3.200 casos de cáncer en España, y el 22% de ellos son en hombres.

De la Fuente ha explicado que esta enfermedad no se comporta como otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), ya que «puede aparecer en una relación de pareja estable» con «relaciones habituales». Por ello, ha insistido en que «hay que hacerse las pruebas durante toda la vida.

Por ello, son necesarias tres estrategias que pueden ayudar a combatir este virus y sus consecuencias: las campañas de detección precoz, la inmunización y las soluciones quirúrgicas. «Si juntamos estas tres cosas al unísono, podemos llegar a conseguir la eliminación del cáncer de útero producido por el virus de papiloma humano, para dejarlo en una incidencia de una enfermedad rara».

En España, este cáncer es el cuarto más común entre las mujeres de entre 15 y 44 años. Esta enfermedad se podría prevenir gracias a la inmunización y a los cribados, y tanto el cáncer como las lesiones precancerosas se podrían tratar si se detectasen a tiempo. El cribado de cáncer de cuello de útero en España se ha realizado «de forma oportunista durante los últimos 50 años» y ha demostrado que es efectivo en la disminución de mortalidad en las mujeres.

A día de hoy, el cribado se realiza en mujeres de 25 a 65 años. Entre los 25 y 29 se usa la citología cada 3 años, y a partir de los 30 años y hasta los 65, se realiza la prueba de detección del virus del papiloma humano.

Por su lado, la jefa de la Unidad Técnica de Vacunación y Salud Internacional en el Organismo Autónomo Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, Esther Redondo, ha añadido que la apuesta de los programas de cribado de cáncer de cérvix es «un avance clave en la prevención y detección precoz de esta enfermedad», para reducir la incidencia y la mortalidad asociadas.

Redondo ha revelado que existía una «situación de inequidad» con el varón, ya que por cada cuatro casos de VPH en mujeres hay uno en hombres, por lo que había que incluirlos en las campañas de inmunización.

A su vez, Esther Redondo ha defendido la idea de que la sociedad sea consciente de las opciones que puede tomar para la prevención del virus. «El cribado debe entenderse como un proceso basado en la información y la toma de decisiones compartida, en el que profesionales sanitarios y pacientes participen de forma conjunta en la toma de decisiones, valorando la estrategia preventiva más adecuada según cada situación individual, favoreciendo así una atención más personalizada y eficaz», ha sostenido.

Eliminar el cáncer de cuello de útero

El jefe de Servicio de Vacunación e Inmunización Sistemática y en Grupos de Riesgo de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Valero Sebastián, ha subrayado que los calendarios de vacunación, y en especial los dirigidos a niños y niñas, ha supuesto «un paso fundamental para la prevención de las enfermedades relacionadas con este virus».

«En países como Australia, donde ya se llevó a cabo esta estrategia de inmunizar frente al virus tanto a niñas como a niños, se ha observado una reducción significativa en los casos de cánceres asociados con el VPH», ha expuesto. Con estos datos, los expertos señalan que el cáncer de cuello de útero se podría eliminar en 2035. De hecho, gracias a la vacunación en niñas y también en niños en Suecia, el VPH 16, que es la cepa con mayor riesgo oncogénico, «ha dejado de circular» en el país.

Asimismo, Valero Sebastián ha incidido en que hay que seguir ampliando el acceso a la inmunización frente al VPH, «especialmente en los grupos de riesgo que aún no se han beneficiado», como los afectados con algún cáncer, las personas en situación de prostitución o las relaciones de sexo entre dos hombres.

«Es esencial que las políticas de salud pública sigan avanzando para garantizar la prevención de las enfermedades asociadas al VPH», ha concluido. MSD tendrá presencia en las ciudades españolas donde la Selección juegue sus partidos clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027, incluyendo presencia en la ‘fan zone’ y en los estadios. El primero de ellos tendrá lugar el 3 de marzo en Castellón, para concienciar sobre la prevención del VPH.