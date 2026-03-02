Fact checked

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado a los médicos una batería de propuestas con las que aspira a reformar el sistema sanitario en su primer año de legislatura si llega al Gobierno. Entre las medidas más destacadas figuran un nuevo modelo de planificación de recursos humanos, la equiparación de precios de jornada y guardias, y una oferta MIR proporcional a las necesidades reales del sistema. El dirigente popular asegura que su objetivo es reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y devolver a los profesionales sanitarios un mayor protagonismo en la toma de decisiones.

La propuesta se articula en una carta dirigida al colectivo médico en un contexto marcado por el malestar profesional y las movilizaciones contra el actual marco laboral. En ella, Feijóo critica la «confrontación política» en el ámbito sanitario y defiende la necesidad de recuperar la cogobernanza con las comunidades autónomas y la «dignidad profesional» de los facultativos. A su juicio, el debate público se ha centrado en polémicas ideológicas mientras se han agravado problemas estructurales como la sobrecarga asistencial, las jubilaciones sin reemplazo o las agendas saturadas.

El líder de la oposición rechaza que los médicos puedan considerarse «privilegiados» y subraya que muchos trabajan en condiciones de presión constante, con guardias prolongadas y escaso tiempo por paciente. Según su planteamiento, la reforma sanitaria debería partir del reconocimiento de esta realidad y de la necesidad de garantizar entornos laborales que permitan ejercer la medicina con calidad y seguridad.

Plazas MIR

Uno de los ejes principales de su propuesta es un nuevo modelo de planificación sanitaria que ajuste el número de profesionales formados a las necesidades reales del sistema. En este sentido, apuesta por una oferta de plazas MIR proporcional a la demanda asistencial y al relevo generacional previsto, con el fin de evitar tanto déficits de especialistas como desequilibrios entre territorios. Esta planificación, sostiene, debería coordinarse con las comunidades autónomas para anticipar carencias en especialidades clave y reforzar la atención primaria.

Otra de las medidas destacadas es la equiparación de precios de jornada y guardias médicas, una reivindicación histórica del colectivo. El objetivo sería homogeneizar las condiciones retributivas y evitar diferencias entre territorios que fomenten la movilidad forzada o la desigualdad entre profesionales que realizan funciones similares. Feijóo plantea que esta revisión salarial se enmarque en un acuerdo nacional que reconozca el esfuerzo adicional de las guardias y su impacto en la conciliación y la salud laboral.

El proyecto también incluye reforzar la cogobernanza sanitaria, es decir, una mayor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones estratégicas. El dirigente popular defiende que el SNS debe gestionarse desde la cooperación institucional y no desde la confrontación política, con mecanismos estables de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías. En esta línea, se ha puesto como ejemplo la propuesta del PP en Castilla y León de blindar la sanidad con una inversión equivalente al 7 % del PIB y reducir las listas de espera.

Liberar tiempo asistencial

Además, el plan busca mejorar la organización del trabajo clínico para liberar tiempo asistencial y reducir la burocracia. Según el diagnóstico del PP, gran parte del tiempo de los médicos se pierde en tareas administrativas que podrían simplificarse mediante digitalización y reorganización de procesos. La meta sería aumentar la capacidad resolutiva de las consultas y mejorar la relación médico-paciente.

Feijóo sitúa estas reformas dentro de una estrategia más amplia para fortalecer el SNS y recuperar la confianza de profesionales y pacientes. Aunque sus propuestas deberán concretarse en medidas legislativas si accede al Gobierno y llega al Palacio de la Moncloa, el mensaje político es claro: reforzar la planificación, mejorar las condiciones laborales y otorgar mayor peso a los médicos en la gobernanza del sistema.

El debate sobre el futuro de la sanidad pública se intensifica así en un momento de envejecimiento poblacional, falta de especialistas y creciente presión asistencial. Las propuestas del líder popular se presentan como una alternativa centrada en la gestión de recursos humanos y en la colaboración institucional, con el objetivo declarado de garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema sanitario en los próximos años. Feijóo plantea a los médicos un nuevo modelo de planificación, mejores condiciones laborales y más protagonismo en la gestión sanitaria.