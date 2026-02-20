Fact checked

Tras cinco días de huelga médica en en España contra la reforma laboral de la ministra de Sanidad, Mónica García, los profesionales han expresado una mezcla de decepción y firmeza, pidiendo disculpas a los pacientes afectados por citas, pruebas o cirugías retrasadas, pero insistiendo en que sus reivindicaciones son imprescindibles para garantizar la calidad de la atención sanitaria. Reclaman un estatuto propio que reconozca tanto sus derechos laborales como su responsabilidad profesional, y lamentan la falta de diálogo por parte de la ministra, aunque perciben cierta comprensión por parte de los ciudadanos. Aseguran que los servicios esenciales, como urgencias, diálisis y tratamientos críticos, se mantienen, y hacen un llamado a la paciencia y al apoyo social para proteger una sanidad pública funcional y digna.

Los médicos exigen un estatuto propio

Tomás Merina, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ha señalado que para que los médicos puedan desempeñar su labor con la excelencia que exige la profesión, «es imprescindible un Colegio de Médicos fuerte, que apoye tanto a los profesionales como la calidad de la atención a los pacientes y por ello nuestro apoyo», ha señalado. En este sentido, los médicos reclaman un estatuto propio, que no sólo regule cuestiones laborales, sino que también «reconozca la dimensión profesional y científica de la medicina».

Tal y como explica, la medicina sigue siendo una profesión en la que cada decisión tiene un gran peso y los errores médicos «pueden derivar en responsabilidad penal, y por ello los profesionales consideran que tanto los políticos como la sociedad deben reconocer la magnitud de su responsabilidad y su compromiso ético con los pacientes».

Por otra parte, la secretaria general de Amyts y portavoz de Apemyf, Ángela Hernández, ha reconocido que estos cinco días de paro «han sido muy duros, tanto para los profesionales como para los pacientes», y ha pedido disculpas a todos aquellos que hayan visto afectadas sus citas, pruebas diagnósticas o cirugías. «Somos conscientes de que esto es una faena muy grande para la población. Ojalá no hubiéramos tenido que llegar hasta aquí», ha señalado.

La doctora ha explicado que la huelga no surge de un capricho, sino de la necesidad de proteger a las futuras generaciones de médicos. «Nuestros compañeros jóvenes, residentes y estudiantes de medicina no deberían pasar por las dificultades que sufrimos generaciones anteriores. Esto es positivo, porque quizá así no tengan que trabajar medicados ni abandonar la profesión», ha subrayado, en referencia al fenómeno de la renuncia médica.

Aunque ha reiterado que nunca se puede hablar de éxito en una huelga médica, ha insistido en la necesidad de diálogo y medidas concretas: «Agradecemos que la Comunidad de Madrid nos haya recibido la semana pasada y nos duele que el Ministerio no haya convocado al comité de huelga; no se puede dar la espalda a un conflicto de esta magnitud».

La portavoz ha aclarado que los servicios esenciales siempre están garantizados, incluyendo urgencias hospitalarias, atención primaria y SUMMA 112, y que tratamientos urgentes, oncológicos o críticos como diálisis no se verán interrumpidos. «Pedimos paciencia a la población y apoyo en las movilizaciones, porque una sanidad sin médicos no es sanidad», concluyó, haciendo un llamamiento a la comprensión y colaboración de todos los ciudadanos.

Cinco días de huelga en España

La doctora, Otilia Bisbal, secretaria de Médicos Unidos por sus Derechos, tras cinco días consecutivos de huelga, ha expresado sentimientos encontrados. Por un lado, reconocen cierta decepción por no haber sido recibidos todavía por la ministra en el comité de huelga, lo que consideran un gesto de respeto necesario para explicar y negociar sus reivindicaciones.

Por otro lado, mantienen un hilo de esperanza, ya que sienten que los ciudadanos y pacientes empiezan a comprender la importancia de sus demandas. «Lo que pedimos no es sólo una reivindicación laboral, sino algo que repercute directamente en la atención a los pacientes y en la mejora de la sanidad pública», ha explicado la doctora, destacando que un estatuto propio para los médicos no solamente protege a la profesión, sino que también beneficia la calidad del sistema sanitario.