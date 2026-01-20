Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

«Pondré aranceles del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo», ha dicho Trump en declaraciones a la prensa, tras afirmar que «nadie quiere» a Macron porque «estará muy pronto fuera del cargo». «Estará fuera del cargo en unos meses», ha subrayado.

En respuesta, fuentes del equipo de Macron han afirmado que París «toma nota» de las palabras de Trump y ha criticado al mandatario estadounidense por este tipo de presiones. «Como siempre hemos recalcado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces», han destacado.

Las palabras de Trump han llegado después de que fuentes del Elíseo indicaran el lunes que el presidente francés podría declinar la posibilidad de sumarse a la Junta de Paz para Gaza, a la que han sido invitados distintos líderes mundiales durante los últimos días.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.

Von der Leyen prevé una respuesta «firme y proporcionada» a Trump

Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este martes que los aranceles adicionales propuestos por Estados Unidos a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia son «un error», especialmente «entre aliados de larga data», y aseguró que la respuesta de la Unión Europea será «firme, unida y proporcionada».

Así lo ha señalado Von der Leyen al abordar esta cuestión al final de su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), en donde también se espera la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque por el momento no se ha confirmado que esté previsto ningún encuentro entre ambos.