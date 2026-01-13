Portazo de Groenlandia a Trump: «Si hay que elegir, elegimos Dinamarca»

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha dejado claro este martes 13 de enero que el territorio autónomo danés prefiere seguir formando parte de Dinamarca y rechaza unirse a Estados Unidos, en plena escalada de presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con el control de la isla ártica. En una rueda de prensa celebrada en Copenhague junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Nielsen fue tajante al fijar la posición del Gobierno groenlandés: «Nos enfrentamos ahora a una crisis geopolítica y, si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca», ha afirmado.

Las declaraciones suponen un portazo directo a las aspiraciones de Trump, que en las últimas semanas ha redoblado su discurso sobre la necesidad de que Estados Unidos controle Groenlandia por razones estratégicas.

Dinamarca denuncia presión

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha reconocido la dureza del pulso con Washington y criticó abiertamente la actitud de la Casa Blanca. «No ha sido fácil hacer frente a lo que considero una presión totalmente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano», ha señalado.

Copenhague considera que las amenazas de Trump rompen las reglas básicas entre aliados y ponen en riesgo la estabilidad de la OTAN.

Reunión clave en Washington

Las declaraciones de Nielsen se producen en la víspera de una reunión crucial en Washington. Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se verán este miércoles 14 de enero en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ante la creciente preocupación por las intenciones de Trump.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, ha explicado que tanto él como su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, han solicitado de forma expresa el encuentro tras la intensificación de las amenazas de anexión por parte del presidente estadounidense.

«El motivo por el que solicitamos la reunión que ahora se nos ha concedido fue trasladar todo este debate a una sala, donde podamos mirarnos a los ojos y hablar de estas cosas», ha declarado Rasmussen este martes por la mañana en Copenhague.

Trump no descarta usar la fuerza

Las tensiones entre Washington, Dinamarca y Groenlandia se han disparado este mes, después de que Trump se haya negado reiteradamente a descartar el uso de la fuerza militar para hacerse con la isla.

La semana pasada Trump ha asegurado que preferiría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, Trump volvió a advertir de que Estados Unidos lo hará «por las buenas o por las malas».

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo, Trump insistió en que Estados Unidos necesita «apoderarse de Groenlandia», argumentando que, de no hacerlo, Rusia o China podrían tomar el control del territorio.

Estas afirmaciones han provocado alarma entre los aliados europeos y han abierto una crisis sin precedentes dentro de la OTAN.

Frederiksen advierte del fin de la OTAN

La primera ministra danesa ha ido más allá y ha advertido de que una toma de Groenlandia por parte de Estados Unidos supondría el fin de la OTAN, al tratarse de una agresión directa contra un aliado.

Groenlandia reclama respeto

El pasado viernes, Nielsen y otros líderes políticos groenlandeses emitieron una declaración conjunta en la que reiteraron que el futuro de Groenlandia debe ser decidido exclusivamente por su pueblo.

En el comunicado, subrayaron además su «deseo de que termine el desprecio de Estados Unidos hacia nuestro país», en una clara referencia a las amenazas de Trump.