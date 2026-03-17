El llamativo mensaje de un ‘sin techo’ de la calle Aragón de Palma: «Doy compañía a mujeres por dinero»

La situación en la céntrica calle Aragón de Palma está generando una creciente preocupación entre comerciantes y vecinos. Desde hace varias semanas, esta transitada vía de la capital balear, repleta de tiendas, bares, restaurantes y considerada una de las principales arterias de tráfico de la ciudad, ha visto cómo varios ‘sin techo’ se han ido instalando progresivamente en portales, bancos y distintos rincones de la zona.

Según denuncian los negocios del entorno, la presencia de estas personas sin hogar se ha intensificado en un tramo muy concreto de la calle. De acuerdo con el testimonio de una comerciante de la zona, en menos de 50 metros se han llegado a concentrar hasta cinco indigentes que pasan gran parte del día pidiendo dinero a los transeúntes o durmiendo en la vía pública.

La situación, explican, no solo genera incomodidad entre quienes trabajan o viven en la zona, sino que también ha provocado episodios de tensión. Tal y como ha relatado esta comerciante a OKBALEARES, en algunas ocasiones se han producido altercados y discusiones entre ellos a plena luz del día, escenas que se desarrollan ante la mirada de peatones y clientes que pasan por allí, incluidos menores de edad.

Sin embargo, más allá de la presencia constante de estas personas en la calle, lo que realmente ha terminado por encender los ánimos entre comerciantes y vecinos es el llamativo mensaje que uno de estos ‘sin techo’ ha decidido exhibir en el cartón con el que pide ayuda económica.

A primera vista, el texto parece seguir el patrón habitual de este tipo de peticiones. En él, el hombre se presenta y explica su situación personal para intentar despertar la solidaridad de quienes pasan por la zona. “Hola, estoy en la calle. Pido la voluntad para dormir en un hostal”, se puede leer en la primera parte del cartel.

No obstante, es la frase final la que ha causado una auténtica conmoción entre quienes transitan a diario por la calle Aragón. El mensaje concluye con un llamativo ofrecimiento que ha sido calificado por comerciantes y vecinos como totalmente inapropiado: “Doy compañía a mujeres por dinero”.

Este anuncio, que muchos consideran de carácter lascivo y con un evidente componente sexual, ha generado indignación en la zona. Los comerciantes critican que un mensaje de estas características se exhiba abiertamente en una calle por la que pasan a diario numerosas familias y menores que se dirigen a los colegios cercanos.

“Es algo que no debería estar a la vista de cualquiera”, señalan desde algunos negocios del entorno, donde aseguran que el cartel ha provocado sorpresa y malestar entre clientes habituales y residentes del barrio.

Ante esta situación, varios comerciantes han decidido trasladar formalmente su queja al Ayuntamiento de Palma. Su petición es que se actúe para reubicar a estas personas y se les ofrezca una alternativa habitacional digna, al tiempo que se evita que continúen instalados en portales y espacios públicos de esta concurrida calle.

No obstante, según explican los propios afectados, por el momento el Consistorio no ha respondido a las reclamaciones presentadas por los vecinos y comerciantes de la zona, que siguen esperando una solución a una situación que aseguran se prolonga desde hace semanas.