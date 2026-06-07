Detenida en Palma una prófuga de la justicia: asaltó un salón de juegos con un cuchillo y saqueaba coches

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer de origen español como presunta autora de un violento atraco a un salón de juegos, además de varios robos con fuerza en vehículos y delitos de estafa. La detenida, que era buscada activamente por varios grupos de la Policía Judicial y por un juzgado de la ciudad, ya ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.

La captura se produjo el pasado miércoles, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) localizaron a la sospechosa, sobre la que pesaban numerosas reclamaciones policiales y judiciales.

El delito más grave que se le imputa se remonta a finales del mes de marzo, alrededor de las 06:00 horas. Según la investigación del Grupo de Atracos, la detenida, junto a una compinche, asaltó un local de juegos de azar armada con un cuchillo de cocina. Tras intimidar a la empleada con el arma blanca, lograron sustraer el dinero de la caja registradora.

La Policía Nacional logró identificar a las dos implicadas: la primera de ellas fue arrestada a finales de abril, mientras que sobre la ahora detenida se emitió una orden de búsqueda al encontrarse en paradero desconocido.

Además del atraco, la mujer acumulaba un amplio historial delictivo que había activado a diferentes comisarías de Palma.

Por un lado, la Comisaría del Aeropuerto la buscaba por un robo con fuerza a mediados de mayo. Tras fracturar el cristal de un coche, sustrajo numerosos efectos, entre ellos una tarjeta bancaria con la que intentó realizar compras en dos comercios.

Por otro lado, el Grupo de Policía Judicial la investigaba por otros dos robos en coches mediante la fractura del cristal en Playa de Palma, además de indagar su posible implicación en cuatro robos más cometidos con el mismo modus operandi en esa misma zona.

Además, la Comisaría Centro y Juzgados la reclamaba por un delito de estafa, sumado a otra orden de detención dimanante de un juzgado de Palma por una causa penal diferente.

La actitud delictiva de la mujer se mantuvo hasta el último momento. En el instante de ser interceptada por los agentes del GOR, portaba la documentación de un hombre.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, la Policía constató que dichos documentos procedían de otro coche cuyo cristal había sido fracturado recientemente, por lo que se le imputó un nuevo delito de robo con fuerza antes de ser conducida a prisión.