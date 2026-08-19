El PP mueve ficha en Manacor y ficha al entrenador de fútbol Jaume Mut como candidato a la alcaldía

Jaume Mut será el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Manacor en las próximas elecciones municipales. El conocido entrenador de fútbol balear da así el salto del banquillo al terreno político y se convierte en la apuesta de los populares para disputar el gobierno municipal.

Mut cuenta con una dilatada trayectoria en los banquillos del fútbol balear, especialmente vinculada al CD Manacor, club en el que comenzó su carrera como entrenador en 1998 y al que ha dirigido en diferentes etapas. También ha pasado por los banquillos del Santanyí, Ferriolense, Cardassar, Campos y Felanitx, además del Atlético Baleares y la UD Porreres.

Su última experiencia en los banquillos fue precisamente en la UD Porreres, equipo al que se incorporó en octubre de 2025 para competir en Segunda Federación. Antes de llegar al conjunto porrerenc, Mut había ejercido como segundo entrenador de Julio Velázquez en el Deportivo Alavés y en el Fortuna Sittard de Países Bajos.

La trayectoria de Mut está especialmente ligada al CD Manacor, donde protagonizó uno de los principales hitos de su carrera. Bajo su dirección, el conjunto manacorí consiguió los ascensos que permitieron al club alcanzar la Segunda B, categoría en la que compitió durante la temporada 2011-12.

El entrenador regresó al banquillo del CD Manacor en septiembre de 2023, después de su experiencia en el fútbol profesional como ayudante de Velázquez. Su segunda etapa al frente del equipo terminó en marzo de 2024, cuando dio el salto al Atlético Baleares.

La noticia fue adelantada este martes por Digital Manacor y posteriormente confirmada por OKBALEARES, después de que distintas fuentes del Partido Popular corroboraran la elección del técnico manacorí.

Ahora, Jaume Mut afronta un reto completamente diferente y se convierte en el candidato del PP a la alcaldía de Manacor. Su conocimiento del municipio y su amplia trayectoria en el deporte balear son algunos de los elementos que han pesado en la decisión de los populares.

La elección de Mut también despeja las especulaciones sobre quién encabezaría la candidatura del Partido Popular en Manacor. Fuentes del PP consultadas descartan que Margalida Darder Bover vaya a ser la candidata a la alcaldía, pese a los rumores que habían circulado en los últimos meses.

Con este movimiento, el PP apuesta por un perfil conocido y estrechamente vinculado a Manacor para afrontar las próximas elecciones municipales. Mut cambia ahora el banquillo deportivo por el político y se prepara para disputar una de las alcaldías más importantes de Mallorca.