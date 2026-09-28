Preguntan a expertos en climatización cuál es el mejor momento para encender la calefacción por primera vez, y muchos se sorprenden con la respuesta

Con la entrada del otoño y el descenso de las temperaturas, una de las preguntas más habituales en numerosos hogares es la siguiente: ¿Cuándo es el mejor momento para encender la calefacción por primera vez? Los especialistas aseguran que no hay que seguir la creencia tradicional de encender este aparato de calor cuando la temperatura exterior baja hasta 15 grados, sino que hay otro factor más importante, que es el mantenimiento de la temperatura en el interior de la vivienda.

¿Cuándo es el mejor momento?

El mejor momento para encender la calefacción no tiene fijado un día concreto en el calendario. A su vez, no es suficiente con observar el termómetro exterior, ya que una vivienda bien aislada y orientada al sol es capaz de mantener una temperatura acorde incluso en los días de más frío.

Por el contrario, las casas que tienen peor aislamiento, orientación norte o corrientes de aire pueden enfriarse más rápido y tardar más en calentarse. Así que los expertos aconsejan que es fundamental prestar atención a la temperatura interior y observar su evolución durante los días en los que el frío empieza a hacer su aparición.

La referencia principal: 18 grados

Los termómetros del interior de las viviendas son clave para saber si encender o no la calefacción. En el caso de que la vivienda mantenga una temperatura de entre 20 y 21 grados y sus habitantes se sientan cómodos, no será necesario encender la calefacción sólo porque haya llegado el otoño. Esto cambiará cuando la temperatura descienda considerablemente y se acerque a los 18 grados.

Una cifra que es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un valor mínimo de referencia para proteger la salud de buena parte de la población durante la temporada más fría del año. Aunque, esto dependerá de las necesidades de las personas, porque los niños pequeños, las personas más mayores y algunos grupos vulnerables necesitan temperaturas interiores superiores.

¿La espera es ahorro?

Son numerosas las personas que piensan que retrasar el encendido de la calefacción reduce el consumo energético, aunque esperar hasta que las paredes y los muebles estén completamente fríos puede que no sea la mejor estrategia. Al mismo tiempo, una vivienda demasiado fría favorece la condensación y la aparición de humedad y moho.

La revisión de la calefacción

Los expertos aconsejan que, antes de encender la calefacción, se debe comprobar el funcionamiento de la instalación antes de que lleguen días más fríos. De hecho, encenderla durante unos minutos permite detectar problemas en radiadores, termostatos o calderas con suficiente antelación.

Por lo tanto, la calefacción no está ligada a una fecha determinada, sino que la referencia más útil es la temperatura del interior de la vivienda. Si la casa mantiene una temperatura que ronda los 20 grados, se puede esperar. Por el contrario, si desciende de forma continuada hacia los 18 grados y perjudica al bienestar de los integrantes de la vivienda, puede traducirse como el momento idóneo para ponerla en marcha.