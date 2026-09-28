Vox eleva a 30.000 el déficit de viviendas en Baleares frente a las 17.000 oficiales

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha mostrado este lunes su total desconfianza en que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe mañana un real decreto que solucione los graves problemas de vivienda que tiene España: «No esperamos nada porque el anuncio de Sánchez llega en periodo electoral y sus medidas sólo corresponden a su intención de agarrarse como una garrapata a la Moncloa y no convocar elecciones».

La receta de Vox para solucionar el problema pasa por los mismos pasos que ya ha defendido en otras ocasiones en el Parlament: construir más vivienda y poner suelo a disposición para ello. En su intervención ha exigido al Govern más velocidad en la ejecución de proyectos de vivienda y, a la vez, una reducción de la burocracia porque «retrasa nuevas promociones».

Y ha ofrecido un nuevo dato, aún más preocupante, sobre el déficit de vivienda en Baleares. Hace unos días, el Observatorio de la Vivienda del Govern señalaba la cifra de 17.000 como el déficit de viviendas en Baleares a causa, especialmente, del crecimiento demográfico. Cañadas ha elevado esa cifra hasta las 30.000.

Cañadas ha destacado que preguntará al Govern por los supuestos indicios de una caída en el precio de la vivienda. Así, Vox pedirá al Ejecutivo balear que se apliquen medidas para que ese indicio «llegue a los bolsillos de la gente».

Mientras, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado que «el problema no se arregla con solo un decreto» y ha considerado «normal» que haya movilizaciones en distintos lugares del territorio nacional porque el problema de la vivienda «no está solo en Baleares».

Més per Mallorca ha exigido este lunes al Govern que declare Baleares como zona tensionada para topar el precio de los alquileres para dar respuesta a la emergencia residencial ante las «decenas de Maricármenes» que hay en España y en las Islas, mientras que Vox ha solicitado más rapidez en la construcción de proyectos de viviendas «para la gente de aquí».

Apesteguia también ha reclamado que se aplique en Baleares una política de vivienda pensada para los ciudadanos «normales» y que «deje de pensar en el beneficio de unos pocos privilegiados».