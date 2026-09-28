El nuevo circuito internacional de la clase ORC 0 finalizará en la Copa del Rey Mapfre

La 45 Copa del Rey Mapfre, que se celebrará en Palma del 31 de julio al 7 de agosto de 2027, será la cita final del nuevo International Med Circuit (IMC), un circuito internacional creado específicamente para la clase ORC 0 que recorrerá tres de los principales escenarios de competición del Mediterráneo.

El Offshore Racing Congress (ORC), junto al Real Club Náutico de Palma, el Circolo del Remo e della Vela Italia y el Yacht Club Toscana, ha anunciado la creación de esta nueva serie, que comenzará en mayo en Sorrento (Italia), continuará en junio en Scarlino (Italia) y concluirá en agosto en Palma con la 45 Copa del Rey Mapfre.

El circuito nace con el objetivo de dar continuidad a la creciente actividad de los barcos más rápidos de la flota ORC y ofrecer a armadores y tripulaciones un calendario común a lo largo de la temporada mediterránea.

Palma decidirá al primer campeón

La primera edición del International Med Circuit estará reservada exclusivamente a embarcaciones ORC 0 con certificado ORC International válido. Los detalles sobre elegibilidad, sistema de puntuación y requisitos de inscripción se publicarán próximamente en el Anuncio.

La competición arrancará del 4 al 8 de mayo dentro de la Tre Golfi Sailing Week, organizada por el Circolo del Remo e della Vela Italia en Sorrento. La segunda parada será la nueva Coppa Toscana, que se estrenará en Scarlino del 21 al 27 de junio bajo la organización del Yacht Club Toscana.

La 45 Copa del Rey Mapfre completará el recorrido del 31 de julio al 7 de agosto. Tras la última jornada de competición en aguas de la bahía de Palma, se celebrará también la entrega de premios del circuito, en la que el primer vencedor absoluto recibirá el trofeo ORC Challenge Paolo Massarini.

La consolidación de la clase ORC 0

La creación del nuevo circuito llega después de dos temporadas de importante presencia internacional de la clase ORC 0 en las grandes regatas del Mediterráneo, con la Copa del Rey Mapfre como uno de sus principales puntos de encuentro.

En 2025, el Campeonato de Europa ORC celebrado en el marco de la 43 Copa del Rey Mapfre reunió a 117 barcos de 24 países, 17 de ellos encuadrados en ORC 0. El estadounidense Vesper, un TP52, se proclamó campeón de Europa de la categoría.

La clase volvió a contar con una destacada participación en la 44 Copa del Rey Mapfre de 2026, con 14 unidades en la línea de salida, diez de ellas TP52 o barcos nacidos originalmente como TP52. La victoria correspondió al Vudu de Mauro Gestri.

La incorporación de la Copa del Rey Mapfre al International Med Circuit refuerza así la continuidad de una flota que en los últimos años ha encontrado en la bahía de Palma uno de sus escenarios habituales de competición internacional.

Desde su primera edición en 1982, la Copa del Rey Mapfre está organizada por el Real Club Náutico de Palma y se ha consolidado como una de las principales regatas internacionales del calendario mediterráneo.

2027 INTERNATIONAL MED CIRCUIT

Sorrento, Italia – 4 al 8 de mayo de 2027

En el marco de la Tre Golfi Sailing Week

Club organizador: Circolo del Remo e della Vela Italia

Scarlino, Italia – 21 al 27 de junio de 2027

Coppa Toscana – un nuevo evento

Club organizador: Yacht Club Toscana

Palma, España – 31 de julio al 7 de agosto de 2027

En el marco de la Copa del Rey Mapfre

Club organizador: Real Club Náutico de Palma