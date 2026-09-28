Son Gotleu se convierte en el corazón multicultural de Mallorca: éxito rotundo en la primera edición de su Festival Intercultural

La plaza Orson Welles se convirtió este pasado sábado en el epicentro de la convivencia, la tradición y la pluralidad con la celebración de la primera edición del Festival Intercultural de Son Gotleu. Organizado por la Asociación Cultural Sikanam, este evento ha cerrado sus puertas con un rotundo éxito de asistencia, logrando una gran acogida tanto por parte de los vecinos del propio barrio como de numeroso público desplazado hasta allí para sumarse a esta fiesta del encuentro de culturas.

Desde las primeras horas del día, la plaza se transformó en punto de reunión donde se entrelazaron distintas generaciones, orígenes e historias. La propuesta festiva ofreció una inmersión sensorial completa: la rica gastronomía tradicional, los ritmos musicales, la danza y múltiples expresiones artísticas.

El escenario principal fue el fiel reflejo de la heterogénea realidad social que caracteriza a este barrio palmesano y al conjunto de la isla. A lo largo de toda la jornada, se sucedieron las actuaciones de creadores, músicos, asociaciones y colectivos de procedencias francamente diversas.

Representantes de Senegal, China, Marruecos, Colombia y Ecuador compartieron espacio con manifestaciones culturales africanas y mallorquinas, además de dar voz a destacados artistas locales y jóvenes talentos emergentes del propio barrio de Son Gotleu.

Para la Asociación Cultural Sikanam, entidad que desde el año 2009 trabaja en tender puentes mediante la expresión musical, el desarrollo de esta primera edición representa la plasmación práctica de su misión fundacional: consolidar espacios públicos seguros e integradores donde personas de identidades diversas puedan encontrarse, compartir vivencias y disfrutar juntas en un ambiente regido por el respeto mutuo y la concordia.

En su balance final, la junta directiva de Sikanam ha querido manifestar su más sincero agradecimiento a toda la comunidad de Son Gotleu por la cálida acogida brindada al proyecto y por su entusiasta participación durante toda la sesión. De igual manera, la entidad ha hecho extensible su gratitud a las asociaciones participantes, intérpretes, colaboradores y voluntarios que articularon la logística del evento.

Finalmente, han puesto en valor el respaldo institucional y la presencia del Ayuntamiento de Palma, cuya colaboración ha sido clave para impulsar esta iniciativa centrada en la participación ciudadana y en la puesta en valor de la diversidad como activo sociocultural de la ciudad.