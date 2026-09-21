Apuñalamiento mortal en Son Gotleu: dos argelinos sujetaban a la víctima mientras el menor le apuñalaba en el pecho

Giro brutal en la investigación del apuñalamiento mortal del barrio palmesano de Son Gotleu del pasado 14 de septiembre. Según la investigación del Grupo de Homicidios, un tercer joven, en colaboración con un compatriota, sujetó a la víctima para que el agresor principal le asestara una puñalada en el pecho que le provocó la muerte. Los tres implicados ya han sido detenidos por la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.50 horas, en la calle Indalecio Prieto, en la zona del Passatge Pico Teide. El lugar estaba lleno de personas cuando una discusión entre los dos jóvenes terminó, presuntamente, con uno de ellos sacando un cuchillo y clavándoselo en la zona del corazón al otro.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron numerosas unidades de la Policía Local de Palma, Policía Nacional y, cuando llegaron los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), el joven se encontraba en una situación crítica y llegó a sufrir una parada cardiorrespiratoria. Los profesionales iniciaron inmediatamente las maniobras de reanimación avanzada y consiguieron recuperar el pulso antes de proceder a su traslado urgente al Hospital Universitario Son Espases.

El joven ingresó en estado crítico y tuvo que ser atendido de urgencia debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma blanca. Sin embargo, pese a la intervención de los profesionales sanitarios, falleció durante la madrugada del lunes.

La investigación policial ha puesto además el foco en el historial del principal autor de la agresión y de la víctima. Ambos eran ex menas que llegaron en patera a Mallorca hace unos meses y habían estado vinculados al sistema de protección de menores. Además, en el caso del detenido, contaba con antecedentes policiales y una detención por hurto apenas un día antes del crimen.

Ahora, uno está muerto y el otro permanece ingresado en un centro de internamiento de menores por orden judicial. Este hecho pone de manifiesto la peligrosidad y el alto grado de conflictividad de los recién llegados en pateras a nuestras islas.

Mientras tanto, los vecinos de Son Gotleu intentan recuperar la normalidad después de una noche que terminó con la muerte de un joven de 19 años tras recibir una puñalada en el pecho en plena calle y ante numerosos testigos.

Y es que lo ocurrido ha dejado preocupación y sensación de inseguridad entre vecinos y personas que frecuentan esta zona de Son Gotleu. El hecho de que una agresión de estas características se produjera en un lugar concurrido y mientras había numerosas personas haciendo vida en la calle ha incrementado el temor entre algunos residentes.