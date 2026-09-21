Davinchi estalla por la muerte de su padre en Adamuz: «Dimita ya, asesino Óscar Puente»

Davinchi, futbolista del Getafe, no olvida el desastre que se vivió en España con el accidente ferroviario en Adamuz. El jugador perdió a su padre entre las víctimas mortales de aquel siniestro y el jugador reapareció ocho meses después para estallar contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, con un mensaje sobrecogedor en redes sociales pidiendo su dimisión.

Y es que aún sigue muy afectado después de perderle entre los 46 fallecidos y los más de 120 heridos después de un descarrilamiento de un tren que segundos después colisionó con otro. Una desgracia provocada por el mal estado de las infraestructuras que hizo que Davinchi fuese uno de los tantos que ha cargado desde aquel momento con el dolor de perder un familiar.

«8 meses ya de aquel fatídico accidente para tantas familias y aún no se hace justicia. No nos vale el dinero ni las palabras vacías sin consecuencias reales. Queremos justicia. Asumid ya de una vez los numerosos errores que habéis cometido y las familias que habéis destrozado. Perder a un padre no lo va a reparar nada. Dimita ya, asesino Óscar Puente», escribió en su perfil de Instagram con una foto suya de pequeña con su padre, David Cordón.

Poco después de conocer la terrible muerte, Davinchi ya se había despedido de él en redes: «Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez ‘Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino’, tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo, papá».

Por el momento continúa la investigación judicial y a principios de septiembre se demostró que Óscar Puenre mintió, ya que hubo una alerta en el punto del accidente de Adamuz meses antes. Un escándalo que, a la espera de conocer si habrá consecuencias contra el Ministro de Transporte, tanto Davinchi como muchos otros familiares siguen llorando el suceso más trágico de sus vidas.