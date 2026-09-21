Fernando Alonso, 45 años, sobre su alimentación: «Empecé a reducir la carne y el pescado hasta seguir una dieta casi vegetariana»

Fernando Alonso se debate en estos días entre renovar con Aston Martin o abandonar para siempre la Fórmula 1 después de dos años en los que las prestaciones de su coche no le están dejando disfrutar en el circuito. Por ello, todas las autoridades de la F1 y en el equipo británico están intentando convencer al bicampeón del mundo para que siga un año más en el Gran Circo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la gran decisión de Fernando Alonso y la dieta secreta para conservar la forma física a los 45 años.

La renovación de Fernando Alonso se ha convertido en una cuestión de Estado en la Fórmula 1 e incluso Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, aseguró con motivo del Gran Premio de Madrid que hará todo lo necesario para que el piloto español siga un año más en el paddock. «No nos podemos permitir que se retire por las circunstancias. Tiene que quedarse, ganar, y luego ya puede irse cuando quiera», afirmó en el New Economy Forum celebrado en la capital de España antes de la carrera.

El manda más de la Fórmula 1 también dejó claro que tuvo una conversación con Fernando Alonso sobre su continuidad en la Fórmula 1. «Le vi muy triste y le dije: «‘Dime qué necesitas que hagamos para mejorar el rendimiento’», dijo sobre los cambios que pueden llegar la próxima temporada para intentar contentar a los pilotos después de los últimos cambios establecidos que han sido muy criticados por toda la parrilla, especialmente por Fernando Alonso.

Así que mientras Aston Martin sigue metiendo prisa a Fernando Alonso, el piloto español sigue jugando al despiste con su gran decisión. «Conservo la esperanza de que las reglas para el próximo año tengan que ajustarse de nuevo. Antes de que empiece, la vida está llena de sorpresas», dijo hace unos días después de dejar caer en alguna conversación su retirada de la Fórmula 1 para seguir ligando a Aston Martin en otras competiciones de motor y otras veces volver a despistar diciendo que «si renuevo, no tiene por qué ser por un año, pueden ser varios».

La dieta de Fernando Alonso para seguir en la Fórmula 1 a los 45 años

Fernando Alonso, a sus 45 años, se ha convertido en uno de los pilotos más longevos de la historia de la Fórmula 1 y recientemente habló sobre su dieta mágica para seguir manteniendo la forma física. Subirse a un monoplaza fabricado en 2026 requiere de grandes capacidades físicas y esto se acrecienta cuando compites con pilotos a los que doblas en edad. Así que el secreto del éxito del asturiano está en practicar otros deportes como el ciclismo, una dieta casi vegetariana y todo el descanso que puede tras ser padre primerizo.

«Tengo una dieta como vegetariana, dejé de comer carne y pescado porque me sentía pesado», dijo recientemente en una entrevista concedida a DAZN. «Hace muchos meses empecé a dejar de comer siempre carne y pescado. A veces me sentía un poco mal o me sentía pesado en general, y las digestiones se hacían un poco más largas», confesó en una intervención donde también dejó claro que: «Sin ser superestricto, pero tengo una dieta como vegetariana».

Así que Fernando Alonso prioriza lo que ha denominado como estilo «flexitariano», que consiste en el predominio de vegetales y legumbres en su día a día. Esto combinado con deportes como el ciclismo y el gimnasio para poder seguir en la Fórmula 1 a los 45 años.