Pedro de la Rosa: «No pregunto a Fernando Alonso si va a seguir porque no conseguiría nada, sólo agobiarlo»

Serio, cercano, convencido de su trabajo y el de su entorno… y algo apresurado por la longitud del paddock de Madring, Pedro de la Rosa llega al hospitality de Aston Martin, su equipo, para conversar unos minutos con OKDIARIO durante el Gran Premio de España. El ex piloto español de Fórmula 1 y ahora embajador de la escudería británica dedica unos minutos a analizar con este periódico los principales temas que envuelven a los de verde, con el asunto del futuro de Fernando Alonso como epicentro de todo.

PREGUNTA: Lleva ya, si no me equivoco, tres años y pico dentro del equipo Aston Martin y le quería pedir en primer lugar que haga un balance de esta nueva etapa en su vida. ¿Está siendo como esperaba?

RESPUESTA: La verdad es que me encanta y, de hecho, este noviembre será mi cuarto aniversario en el equipo. Yo siempre digo que la vida son etapas y yo pasé la etapa de piloto y luego, cuando ya acabé mi etapa en Ferrari en 2014, no cogí alergia a viajar. En ese momento lo único que quería era estar en casa con mi familia, mi mujer, mis hijas y hacer otro tipo de vida. Pasé esa etapa y llega un momento en que tus hijos, ya en mi caso tres hijas, ya son más mayores, y ya vuelvo a tener más tiempo para mí.

Ese es el momento en el que digo: ‘Oye, quiero volver a la F1’. Y vi el proyecto de Aston Martin. Se alinearon los astros porque justo fue un proyecto superambicioso en el que Fernando Alonso se unió y todo coincidió para que pudiera volver a la F1 en otro rol, pero un rol muy interesante porque hago muchas cosas que ya hacía cuando era piloto. Continúo pilotando de vez en cuando coches de calle o de F1, de dos años de antigüedad. No son los modernos, pero sigue siendo un F1 y me lo paso muy bien.

P: ¿En qué se diferencia su rol del de Jenson Button, que también es ex piloto como usted y ahora embajador de Aston Martin?

R: Jenson es embajador también del equipo. Lo que ocurre es que Jenson hace menos eventos que yo. La principal diferencia es que yo estoy más dedicado, hago más carreras, más eventos, estoy más involucrado que él. Es su primer año también. Vamos a ver cómo evoluciona, pero es un rol parecido en el que Jenson hace menos eventos que yo, básicamente.

P: ¿Le ha sorprendido la longitud del paddock de Madring y, sobre todo, qué le ha parecido el circuito?

R: A ver, yo creo que no es que haya cumplido con las expectativas, las ha excedido con creces. El circuito es espectacular, es difícil, tiene buena adherencia, el asfalto está en muy buenas condiciones, es muy interesante y es difícil. O sea que a los pilotos les gusta, que son al final los que conducen, y el feedback que tenemos de nuestros pilotos es muy positivo. Las instalaciones en general son espectaculares. Que sí, que hay que andar un poco del hospitality a los garajes… ¿Y qué? Me ha sorprendido mucho. Yo sabía que en Madrid iban a hacer un gran trabajo, pero me ha sorprendido que esté todo tan bonito, porque hay muchas veces que cuando acabas una obra no te da tiempo a la parte más estética. Y la verdad es que la parte estética es que la han cuidado también muchísimo.

P: La vista aérea del circuito impresiona.

R: Es preciosa y estuve en el fan forum. Estaba lleno de gente y, normalmente, esperaba que esa zona ya más alejada del circuito estuviese de tierra en un descampado, como en muchísimos circuitos del mundo, pero es que le habían puesto moqueta de verde y estaba precioso.

P: En ese fan forum, el pasado viernes pidieron a Alonso que se quedase un año más en la F1. No le quiero presionar, pero ¿qué piensa que va a hacer?

R: No lo sé, no tengo ni idea yo. O sea, Fernando sabe que en el equipo a todos nos encantaría que continuara porque te aporta tantísimas cosas… Cosas que se ven y cosas que no se ven. Es un líder nato, pero también sé que lo mejor que podemos hacer es no presionarle. Yo, como amigo también, no le pregunto más porque cuando alguien todavía no ha tomado la decisión, llega un momento en el que, si le presionas demasiado, no consigues nada y lo único que vas a agobiar. Yo me mantengo al margen. Él ya sabe lo que queremos, pero hay que respetar su decisión, darle tiempo y cuando él quiera, pues… Lo que está claro es que en el equipo tener a Fernando sería muy importante. Un año más, no sé lo que él decida.

P: Llama mucho la atención que, hasta en las carreras más duras del inicio de temporada, Alonso siempre mantuvo un respeto increíble por Aston Martin en cada declaración pública. Cualquier otro piloto en su caso habría estallado, pero él siempre apostó por el futuro, el medio-largo plazo y nunca tuvo un mal gesto ni palabra.

R: Fernando ha demostrado un grado de madurez enorme y que es un hombre de equipo. Este año nos lo ha demostrado. Si había alguna duda, lo ha demostrado. Era una situación muy complicada. Hemos vivido momentos muy duros, internamente, durísimos, sobre todo de cara a fuera también, pero de cara adentro todavía más, porque buscas soluciones inmediatas y él siempre ha sido una persona tremendamente constructiva y yo creo que eso dice mucho de Fernando.

P: Como equipo, ¿reconforta que el motivo que acerca a Alonso a la retirada sea más la situación deportiva actual de la F1 que la de su propia escudería?

R: Ese es uno de los temas importantes y él lo ha repetido muchas veces. Ha dicho que el principal problema o escollo para que él continúe es convencerse de si esta F1 va a ser suficientemente atractiva como piloto. Ese es el quid de la cuestión. El año que viene va a haber unos cambios. Se va a reducir la parte de electrificación del motor, va a aumentar la de la combustión interna y la duda que tiene es si eso será suficiente o no. Hay que esperar a ver.

P: El otro día nos contaba James Vowles (jefe de Carlos Sainz en Williams) que no creía que pudiese haber cambios severos, sobre todo en lo que le afecta a ellos, que es la parte del motor Mercedes, pero simultáneamente Mohamed Ben Sulayem (presidente de la FIA) dijo que él mismo iba a ayudar para que Alonso siga.

R: Hay un reglamento técnico que no puedes cambiar cada año. Tienes que seguir una normativa y los reglamentos se acuerdan entre todos y se pueden cambiar sólo entre todos, para que nos entendamos. Pero sí que es verdad que ya ha habido un cambio importante y es que se pasa del 50% de combustión interna, 50% de electrificación, a 60 a 40. Por lo tanto, ya es un paso importante y, según los técnicos, es un paso más importante de lo que puede parecer.

P: Si el año que viene nos volvemos a encontrar en Madring, ¿cómo le gustaría que estuviese Aston Martin, siendo realista?

R: Pues mira, lo único que te puedo decir es que estaremos mucho mejor que este año. Tengo el convencimiento pleno. Se ha hecho mucho trabajo que no se ve y eso es lo importante. Yo sé que estamos donde no queríamos estar, donde no esperábamos estar y estamos en deuda con los fans, con todos nuestros patrocinadores. Pero también te digo que se ha hecho muchísimo trabajo a nivel de fábrica, de instalaciones, fichajes de talento y estamos en una posición ahora mucho más avanzada de lo que estábamos hace un año y medio y ya con una dirección de desarrollo muy definida de cara al año que viene. Lo único que te puedo decir es que estaremos mejor que este año 100%.

¿Hasta dónde vamos a poder llegar el año que viene? Eso todavía depende de muchos factores. Nuestro principal problema este año ha sido empezar el proyecto de 2026 muy tarde. A nivel de chasis, porque Adrian Newey llegó en marzo (de 2025), cuando todos los equipos estaban empezando el 1 de enero y estaban trabajando en el túnel de viento. Nosotros no empezamos con nuestro túnel de viento hasta que fue totalmente aprobado por la FIA hasta abril. Newey llegó en marzo. Nuestro problema ha sido que hemos empezado muy tarde y Honda empezó con un retraso de más de un año porque ellos decidieron salir de F1 y luego, cuando decidieron volver, habían perdido un año y medio.

P: ¿Eso no les enfadó?

R: Nosotros lo sabíamos. Lo que pasa es que hemos apostado por unos partners y una situación en la que en el corto plazo quizás ha sido contraproducente. Pero nosotros hemos tomado estas decisiones pensando en el medio-largo plazo porque tener a Honda es un proveedor de motores exclusivo y oficial para nosotros. Creemos que en el medio-largo plazo nos va a suponer una ventaja y por eso hemos apostado por Honda. ¿Tener a Newey en marzo o no tenerlo? Pues era mejor tenerlo, ¿no? Hay cosas que no hemos podido cambiar por el tiempo, pero que han sido las decisiones técnicas correctas.