Marcos López, como cada semana en OKDIARIO, analiza el mundo del fútbol y en este caso toca hablar de la figura de Cristiano Ronaldo. La leyenda portuguesa no se puede ir como se ha ido, por la puerta de atrás. Merece una final por la puerta grande. Un homenaje a la altura de una figura como la suya, el mejor jugador en la historia de Portugal.