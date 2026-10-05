El presidente de la federación portuguesa ruega a Cristiano para que vuelva: «Le rendimos pleitesía»

Cristiano Ronaldo tiene en su mano qué hacer con su futuro en Portugal. El terremoto tras su marcha de la concentración generó la incredulidad de todo un país al ver cómo su leyenda podría estar pensando en su retirada por la puerta de atrás. Su enfrentamiento con Jorge Jesús al no contar con él para el parón de selecciones, dejándole en el banquillo, generó un intenso debate que ha acabado con toda una federación reculando y rogando para que el delantero vuelva con la selección lusa.

Después de no jugar contra Dinamarca y, sobre todo, por sentirse engañado por su entrenador, Cristiano cortó por lo sano y se volvió a Arabia Saudí. Dicha imagen recorrió el mundo entero y, pese a que Portugal ha seguido ganando sin él, el deseo es que vuelva y decida su futuro. Primero fue el propio Jorge Jesús pidiendo que regrese a la concentración, y ahora ha sido el turno de su superior, el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença.

Él mismo cambió su itinerario para ir a donde estaba Cristiano Ronaldo para intentar relajarle y que siguiera con la selección, pero se terminó marchando después de las polémicas declaraciones de Jorge Jesús quitándole hierro al asunto. A Proença no le ha quedado más remedio que rogarle públicamente para que esté de nuevo con Portugal: «Ha sido un malentendido y esas explicaciones no las voy a dar. Son conversaciones normales entre jugadores y entrenadores. Un presidente de la Federación no se mete en estas cuestiones».

«Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos. Lleva más de dos décadas dándolo todo por el fútbol portugués. Cristiano Ronaldo representa hoy el mayor símbolo del país. Tenemos que rendirle pleitesía», añadió Pedro. Incluso aseguró que su presencia no es solo por su status, sino porque también sigue estando en forma a sus 41 años: «Está por méritos deportivos, y es indiscutible. Siempre formará parte del grupo mientras esté capacitado. Él lo sabe. Fue un malentendido que debe resolverse internamente».

«Era importante haber finalizado los cuatro partidos con tranquilidad porque el aspecto deportivo es lo más importante. Tendremos tiempo para sentarnos y aclararlo. Cristiano forma parte de la historia y estará si el entrenador le necesita», finalizó. Un culebrón que tiene el corazón de los portugueses en un puño.