Jorge Jesús invita a Cristiano Ronaldo a regresar con Portugal: «Fue un malentendido, puede volver cuando quiera»

Jorge Jesús atendió a los medios de comunicación en Oporto tras la gran victoria de Portugal ante Noruega que clasifica a los lusos para los cuartos de final de la Liga de Naciones con pleno de victorias en este parón e invitó a Cristiano Ronaldo a regresar a la selección. Declaró que el choque entre ambos de esta semana fue un malentendido y que «puede volver cuando quiera».

«No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no? Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? No lo sé, ya veremos, este partido acaba de terminar…», declaró Jorge Jesús tras la victoria ante Noruega sobre la leyenda lusa.

El técnico portugués le abrió la puerta a Cristiano a regresar con la selección y no le dio importancia a la gravedad de los hechos sucedidos la semana pasada, cuando la leyenda lusa abandonó la concentración porque se sentía traicionado por el seleccionador. Pocos días después, por su parte, parece que todo está solucionado.

Más reacciones desde Portugal sobre Cristiano

Jugadores como Cancelo o Nuno Mendes también hablaron sobre Cristiano Ronaldo tras el partido. «El entrenador y Pedro Proença hablarán del tema. Como ya dijo Bruno, Cris es nuestro capitán, un símbolo de nuestra selección, el mejor jugador que Portugal ha tenido jamás. Sin duda, todo terminará de la mejor manera, pero lo importante son las cuatro victorias. No sé la respuesta, solo Pedro Proença, Jorge Jesus y Cristiano la sabrán. Hablé con él, obviamente, pero no voy a decir aquí lo que le dije; el entrenador y el presidente dijeron que hablarían de ello, se lo dejo a ellos», dijo el lateral del Barcelona.

Nuno Mendes fue algo más sobre Ronaldo: «Cualquier jugador que venga a la Selección Nacional es bienvenido, estamos contentos con los resultados que hemos obtenido. Si Cris regresa, lo recibiremos con los brazos abiertos, tanto a él como a otros jugadores que puedan ser convocados».