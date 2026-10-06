Nuevo lío en el ‘caso Cristiano Ronaldo’: «Jorge Jesús intentó avergonzarlo y no cumplió su palabra»

La marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal en mitad de la primera fase de la Liga de Naciones ha sido un terremoto en el panorama mundial. La leyenda del fútbol no estuvo de acuerdo con las decisiones de Jorge Jesús y decidió abandonar los entrenamientos.

Tras no jugar ante Noruega el pasado 29 de septiembre y con la premisa de que tampoco lo haría frente a Dinamarca el 1 de octubre, la salida de Cristiano Ronaldo sigue trayendo consecuencias. Una de sus grandes amistades en el periodismo, Piers Morgan, ha cargado duramente contra el seleccionador luso.

Morgan reveló detalles de lo sucedido, y no ha dudado en hacerlo público. «Jorge Jesús, que lo conoce de Arabia Saudita, habló con él y acordaron que jugaría ambos partidos. Le dijo que en el primero disputaría los 90 minutos; fue una conversación de entrenador a jugador. Es importante recordar el estatus de la persona de la que hablamos. Lo sacan en el minuto 67 y él se molesta un poco. Después de eso, el entrenador le pidió disculpas a él y al presidente, y dijo que explicaría que aquello no debió haber sucedido», comenzó explicando Morgan.

«Intentó menospreciar y avergonzar a Cristiano Ronaldo, ponerlo en su sitio, diciendo que todos los jugadores son importantes. Eso también irritó a Ronaldo. Luego fue a hablar con él y le dijo: ‘Sé que habíamos dicho que descansarías en el segundo y tercer partido, pero te quiero 30 minutos contra Noruega’. Él respondió: ‘Si es lo que quieres, está bien, lo haré’. Entonces calentó durante 25 minutos y nunca entró. Se molestó por la falta de respeto», continuó en unas declaraciones a Football Uncensored.

«Cristiano no exige ser titular»

«No cumplió su palabra. Portugal ganó la Liga de Naciones el año pasado; ¿quién marcó en la final? Cristiano Ronaldo. No me digan que son mejores sin él», dijo el famoso periodista.

«Cristiano Ronaldo no exige ser titular indiscutible ni jugar los 90 minutos de todos los partidos», dejó claro Morgan acerca de la figura de Cristiano Ronaldo y lo sucedido en los últimos días.

«Se trata de cumplir la palabra dada… El problema surge cuando el entrenador quiere demostrar autoridad a costa de CR7. En lugar de eso, debería estar agradecido por tener en el equipo al mejor jugador de la historia de Portugal. El impacto de Cristiano Ronaldo trasciende el terreno de juego. Basta con ver el caso de Messi, que tendrá su despedida con Argentina esta semana en un ambiente festivo. Duele ver que Cristiano Ronaldo podría no tener una despedida a la altura en Portugal porque un entrenador decidió enfrentarse a él», concluyó.