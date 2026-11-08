Josep Escandell: «Nuestras diez peticiones para la caza no son ideológicas, las puede firmar cualquier partido antes del 29-N»

La caza también se juega su futuro el 29-N. A tres semanas de las elecciones generales, el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, ha pasado por el plató de OKDIARIO para defender en OKGREEN el decálogo que la federación pide a los partidos que firmen.

Bajo el lema La Caza También Vota, el documento resume un paquete más amplio de propuestas en seis ejes estratégicos. Según Escandell, es un texto que «puede firmar absolutamente cualquier partido político, porque no va de ideologías, va de cuestiones prácticas».

Escandell asegura que varios partidos ya se han comprometido a firmarlo. El Partido Popular lo hizo público esta semana: Alberto Núñez Feijóo anunció su adhesión en un vídeo enviado a la RFEC, en el que defendió que «la caza no es un enemigo del medio rural».

Sin pedir financiación

Escandell sitúa en primer lugar la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, aprobada con consenso en 2022 y que, a su juicio, nunca ha despegado: «Nunca lo hemos dotado de un calendario claro, de una planificación clara y nunca lo hemos dotado tampoco financieramente».

Aun así, insiste en que el decálogo no reclama dinero para el colectivo: «En ninguno de nuestros puntos solicitamos financiación». Lo que pide es que la caza se incorpore a las políticas de desarrollo rural, gestión de hábitats y conservación.

El presidente actualiza el peso del sector con el estudio de la Fundación Artemisan: «Ya estamos en 10.200 millones de euros», frente a los 6.475 del Ministerio en 2022. Y recuerda a sus 330.000 federados: no se trata de presionar, sino de «arrojar claridad».

Inversión en caza

¿Por qué ningún gobierno ha invertido en la caza? Escandell apunta a un «profundo desconocimiento del sector cinegético» y a que la palabra caza «todavía sigue siendo impactante para determinados sectores de la población».

Para el relevo generacional y la presencia de mujeres, la RFEC no pide medidas concretas, sino que la caza figure «en cualquier estrategia de desarrollo rural». También quiere orientar la Política Agraria Común a recuperar la caza menor, de la que dependen el lince o el águila imperial.

Tras el 29-N, la federación tiene preparadas hojas de ruta para cada petición y quiere un interlocutor directo en la Administración. Escandell anticipa que «el sector va a ser muy exigente. No lo ha sido en las peticiones, pero sí lo va a ser en el cumplimiento de las que se suscriban».

El plomo: un problema distinto en España

En el plomo, el Parlamento Europeo ha dado vía libre a la prohibición de los perdigones con siete años de transición. «Si hubiera un botón de no prohibición, cualquier cazador español lo pulsaría mañana», reconoce Escandell, que admite que no es el resultado que esperaban en la RFEC.

Recuerda que casi la mitad de los cazadores europeos ya usaba acero. Por eso, asegura, «nos hemos visto muy solos en la defensa de nuestras propuestas». Y apunta al Gobierno: «No hemos tenido el apoyo de nuestro ministerio porque han defendido una prohibición inmediata».

Defenderá la singularidad española, donde se dispara al suelo para controlar conejos y jabalíes, pero ve los siete años como «un resultado positivo». Pide trabajar «desde el día 1 de legislatura» para que el cazador «no se haya enterado de que le han cambiado lo que lleva dentro de los cartuchos».

Codorniz: «Que decida la ciencia»

Sobre la codorniz, Escandell atribuye la disparidad entre los datos de SEO/BirdLife y los de los cazadores a dos métodos de censo distintos: uno pasivo, útil para tendencias, y otro con reclamo que, según afirma, «puede ofrecernos detecciones tres veces superiores».

También carga contra las suspensiones cautelares de la caza en Madrid, El Hierro y este pasado viernes en Castilla y León, dictadas justo antes de la temporada: «No tenían nada que ver con la conservación o tenían muy poco que ver con la conservación y tenían mucho que ver con hacer daño a un sector».

La RFEC se ha personado en esos procesos y reclama que se consulten sus datos. «Nuestra aspiración tiene que ser que no sea un tribunal el que resuelva sobre las poblaciones, sino que sea la ciencia», subraya.

Incendios y gestión activa

Del verano de incendios, Escandell, ingeniero de montes, responsabiliza en parte a la «política de no intervención» y defiende que «la conservación implica una gestión activa», con rozas, desbroces y cortafuegos que los cazadores ya realizan.

La federación no tiene aún un balance exacto de cotos afectados. Advierte de que la fauna desplazada puede elevar los daños agrícolas, pero confía en su recuperación: «En cuestión de dos, cuatro o cinco años volveremos a recuperar poblaciones».

Su mensaje a los partidos es que el decálogo no defiende un interés propio, sino el del territorio y el sector primario. «Nosotros simplemente les llevamos los deberes hechos. Señores, esto es lo que ustedes tienen que hacer», concluye.