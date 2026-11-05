La aspirina que cuida el planeta: la planta de Bayer en Asturias se pasa al vapor 100% renovable de Iberdrola

La aspirina se pasa a la energía limpia. El principio activo de uno de los analgésicos más conocidos del mundo empieza a fabricarse en Asturias con vapor 100% renovable, sin quemar gas, gracias a un proyecto pionero que acaba de entrar en su fase de pruebas.

Iberdrola ha iniciado las pruebas para electrificar con vapor renovable el proceso productivo de la planta de Bayer en La Felguera (Langreo), donde se produce el ácido acetilsalicílico que la farmacéutica distribuye a todo el mundo. La instalación permitirá eliminar unas 6.500 toneladas de CO₂ al año.

La energética ha electrificado la producción de este vapor y ha sustituido los combustibles fósiles por electricidad de origen renovable. Las pruebas culminarán a finales de este año y abrirán el camino hacia un suministro continuo de vapor verde para fabricar el principio activo de la aspirina.

Calor guardado en sales

La clave del proyecto está en un sistema de almacenamiento térmico de sales que permite guardar la energía renovable para producir vapor a cualquier hora del día. Es una solución similar a la que utilizan las centrales termosolares para seguir generando electricidad cuando se pone el sol.

El funcionamiento es sencillo. En los momentos en que la electricidad es más competitiva, es decir, cuando hay más generación renovable en la red, esa energía se almacena en forma de calor. Después, se libera para producir vapor justo cuando el proceso industrial lo necesita.

Para cubrir el 100% del vapor que consume la planta, Iberdrola ha desarrollado un PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés) de 15 MW de energía renovable, al que se suma una instalación fotovoltaica de autoconsumo de 2,5 MW adyacente a la fábrica asturiana.

Primero en España

Se trata del primer proyecto de electrificación de calor con almacenamiento térmico de gran tamaño en España. Se articula, además, a través de un contrato de venta de calor a plazo, conocido como HPA (Heat Purchase Agreement), el primero de estas características en el país.

Para su puesta en marcha, la compañía ha realizado una inversión superior a los 18 millones de euros y ha contado con la participación de más de 60 profesionales sólo en la fase inicial de implementación, una cifra que da idea de la dimensión técnica de la obra.

La instalación incorpora tecnología de la ingeniería española Inerco, encargada de integrar el sistema de almacenamiento térmico. El proyecto cuenta con el respaldo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del Instituto para la Transición Justa (ITJ).

Respaldo público y europeo

Ambos organismos están adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A ellos se suman el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo, que también apoyan esta iniciativa de electrificación industrial en la cuenca del Nalón.

Además, el proyecto desarrollado por Iberdrola cuenta con el apoyo del Fondo de Innovación de la Unión Europea, en el marco del programa Innovation Fund, gestionado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).

La alianza entre ambas compañías viene de lejos. Bayer e Iberdrola firmaron en 2020 un primer acuerdo de suministro de electricidad renovable y, en abril de 2025, ratificaron el compromiso para electrificar el vapor de la planta, que aspira a ser la primera de su sector en España en descarbonizarse.

Adiós al gas

La nueva instalación sustituye el consumo de gas por un modelo de electrificación industrial para producir, entre otros principios activos, el ácido acetilsalicílico. Un cambio fundamental para avanzar hacia un modelo energético seguro, autosuficiente, competitivo y sostenible.

El ácido acetilsalicílico que sale de La Felguera es el principio activo de la conocida Aspirina de Bayer. Junto a otros principios activos que se fabrican en el centro asturiano, se distribuye desde allí a todo el mundo, lo que convierte a esta fábrica en una pieza estratégica para la farmacéutica.

La electrificación permitirá a Bayer avanzar en su descarbonización y reforzar la autonomía estratégica de Asturias, España y Europa, como eje de competitividad y resiliencia industrial, al tiempo que reduce las dependencias energéticas del exterior.

«Un gran paso»

«Este hito supone un gran paso no sólo para Bayer, sino también para el sector farmacéutico y productivo, reforzando el liderazgo de Asturias y de España como referente en desarrollo industrial y sostenible», ha señalado Jorge Álvarez, director de la planta de Bayer en Asturias.

El responsable del centro asturiano ha subrayado que «La Felguera es un centro estratégico para Bayer a escala global» y que este proyecto les permite «avanzar hacia un modelo productivo más eficiente, resiliente y competitivo».

Álvarez ha añadido que la iniciativa refuerza también el «compromiso con Asturias y con el mantenimiento de capacidades industriales estratégicas en España y Europa», en un momento en el que la industria europea busca reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Hasta el 50% del calor industrial

Por su parte, David Martínez, CEO de Iberdrola Energía España, ha destacado que se trata del «primer gran proyecto de electrificación del vapor con almacenamiento térmico en España y uno de los mayores del mundo, lo que demuestra el firme compromiso de Iberdrola España con Asturias».

Martínez ha puesto el foco en el potencial de esta tecnología para el conjunto del tejido productivo: «El almacenamiento térmico es una tecnología disponible que puede descarbonizar hasta el 50% del calor consumido por la industria en España».

«Con esta iniciativa, Iberdrola España y Bayer abren el camino a nuevos proyectos en España y en otros mercados», ha concluido el directivo, que abre así la puerta a replicar este modelo de vapor renovable en otras fábricas.

Del carbón a la electrificación

La transformación cobra especial relevancia por su ubicación en la cuenca minera asturiana, un territorio históricamente ligado al carbón y a la actividad industrial que ahora avanza hacia un modelo basado en la innovación, la electrificación y las energías renovables.

Como símbolo de esta evolución, el centro de Bayer ha presentado el mural «Del Negro al Berde», desarrollado junto al colectivo BERDE y con la dirección artística de Manuel García. La obra plasma el tránsito desde el pasado del carbón hacia un futuro electrificado.

El proyecto artístico incorpora, además, una dimensión social gracias a la participación de personas con diversidad funcional. Con más de ocho décadas de actividad, La Felguera reafirma así su apuesta por la transformación, la innovación tecnológica y la sostenibilidad dentro de la red global de Bayer.