Los especialistas en linces estallan de alegría: «Empezamos con 94 ejemplares y ahora tenemos más de 2.600»

El lince ibérico puede ser el máximo exponente de la fauna de nuestro país junto al toro. Esto no se debe solamente a que sea un felino autóctono, lo que significa que su hábitat natural se limita a la península ibérica, sino también a que es el mejor ejemplo en materia de conservación por su interés y los esfuerzos económicos para evitar su desaparición.

La triunfal historia del lince, que en 2024 pasó de estar «en peligro de extinción» a «vulnerable» gracias a 20 años de trabajo, traspasa fronteras. Es por esto que cada vez más personas a lo largo y ancho de la tierra se interesan por esta majestuosa especie, por lo que en nuestro país están empezando a surgir más proyectos para observarlo en libertad.

Dónde poder apreciar el lince ibérico

En plena meseta manchega de Ciudad Real, entre encinas y olivares, el Hotel La Caminera Club de Campo brinda esta opción desde junio de 2026. Hace ya algunos años que el lince se instaló en sus más de 1.000 hectáreas de terreno, procedentes de reinstauraciones realizadas en una finca próxima. Allí dieron con agua potable y numerosos ejemplares de conejos, lo que llevó a que muchos linces se quedaran. «El lince es un especialista en la dieta; el 90-95 % es conejo», detalló Samuel Plá, guía del hotel y fundador de Lynxperience, en una entrevista para Infobae.

«La experiencia consiste básicamente en hacer un safari como los que podemos ver en África. Lo mismo, pero con la fauna ibérica. Estamos muy enfocados en el avistamiento del lince ibérico porque aquí hay una muy buena población y tenemos grandes oportunidades de verlo», expuso el experto.

Plá, dueño de la empresa citada dedicada a la observación de fauna silvestre, tiene más de 20 años de experiencia en iniciativas de conservación de especies en riesgo de extinción, lo que motivó su especialización en animales endémicos, como el lince ibérico y el águila imperial ibérica.

Para ver a los linces en libertad, según el técnico en vida silvestre, la mejor época del año es «en enero y en diciembre, que es la época de celo. El inconveniente es que tienes que salir muy temprano o tienes una oportunidad a última hora de la tarde». En estas fechas, los machos, que «son muy territoriales», «están todo el rato moviéndose y tenemos más oportunidades de verlos», aseguró Plá.

Pasamos de 94 a más de 2.600 linces

Durante muchos años, esta especie fue el felino más amenazado del planeta, lo que llevó a científicos y conservacionistas a volcarse para evitar su desaparición. Es más, el proyecto de recuperación de Plá es el «más importante y en el que más dinero se ha invertido» a nivel europeo. En 2002, se efectuó un censo para verificar cuántos linces quedaban y el resultado hizo saltar todas las alarmas: tan solo 94. Fue entonces cuando se estableció como objetivo primordial asegurar la población existente y que ese reducido número de linces no desapareciese.

24 años después, la especie ya no juega el papel de estar «en peligro de extinción» y, según los últimos datos oficiales, España cuenta con más de 2.600 linces. Este proyecto de conservación, según el naturalista, es actualmente «conocido mundialmente», lo que inspira el mensaje alentador de que restaurar la fauna es viable. Plá resumió esta gran noticia con brillantez: «Es una historia de éxito y estas historias de éxito hay que contarlas y visualizarlas».