La hija de Félix Rodríguez de la Fuente libera en Extremadura un águila imperial equipada con GPS para controlar su adaptación

Odile Rodríguez de la Fuente, hija del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, liberó un águila imperial ibérica en Villafranca de los Barros, en Extremadura. El ejemplar lleva instalado un emisor GPS que permitirá seguir su adaptación al medio natural tras meses de recuperación.

El ave es un joven macho que abandonó prematuramente su nido durante un episodio de calor extremo. AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) lo recuperó en su hospital de fauna, en la misma localidad, y lo trató hasta completar su desarrollo.

Odile Rodríguez de la Fuente lo llamó Félix, en homenaje a su padre. Con esta liberación arranca además la campaña «Planeta I Irrepetible», en la que Odile es la primera personalidad en participar.

El GPS con el que AMUS seguirá la adaptación del águila imperial en Extremadura

AMUS es una organización dedicada al rescate y la recuperación de fauna silvestre en Extremadura. Gestiona un hospital de fauna que atiende animales heridos y recoge ejemplares afectados por las olas de calor, cada vez más frecuentes en la región.

El emisor instalado permitirá al equipo técnico de AMUS conocer los movimientos del águila, estudiar su adaptación al medio natural y actuar ante cualquier situación de riesgo tras la liberación. El dispositivo quedó instalado antes de que Félix abandonara el hospital de fauna.

AMUS desarrolla además labores de vigilancia sobre las rapaces de la región, con especial atención al águila imperial ibérica, la especie protegida a la que pertenece Félix. La organización aplica esa misma tecnología GPS en sus programas de monitoreo ambiental.

El águila recuerda al padre de Odile, el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, una de las figuras más importantes de la divulgación y la conservación de la naturaleza en España. Odile decidió que ese nombre acompañara al ejemplar en su regreso a la naturaleza.

La campaña «Planeta I Irrepetible» de AMUS contra el calor extremo en la fauna

AMUS utiliza la historia de Félix como ejemplo del impacto del calor extremo sobre la fauna silvestre. Según recoge La Gaceta Independiente, el cambio climático altera además los hábitats, la alimentación, la reproducción y las rutas de migración de numerosas especies.

La iniciativa busca visibilizar un efecto cada vez más frecuente de las temperaturas extremas, el abandono de nidos por parte de pollos de águila y buitre. Según AMUS, también mueren aguiluchos en cultivos que superan los 45 grados y caen aves adultas por hipertermia.

Según recoge Mujer Extremadura, AMUS lo plantea con una frase directa, «la vida tal y como la conocíamos está cambiando».

«La fauna silvestre no puede protegerse del calor como hacemos las personas. No puede entrar en un espacio climatizado, buscar refugio o modificar las condiciones de su entorno», explica AMUS en declaraciones recogidas por Onda Cero Sur.

Odile Rodríguez de la Fuente abre la campaña como primera personalidad en sumarse. AMUS prevé que en próximas ediciones participen otras figuras de la música, la literatura y la comunicación. La organización plantea además ir más allá del rescate puntual de cada ejemplar.

«Félix vuelve a la naturaleza porque hemos llegado a tiempo. Pero no podemos limitar nuestra respuesta a rescatar animales cuando las consecuencias ya se han producido. Tenemos que mirar también las causas que están haciendo que cada vez más especies tengan dificultades para sobrevivir en sus propios territorios», señala AMUS.